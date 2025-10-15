La fuerte frase de un scouting de un gigante europeo con la que defenestró a Carlos Palacios

El chileno Palacios quedó en el centro de atención luego de la fuerte frase del scouting que analizó el rendimiento del futbolista en Boca.

Carlos Palacios llegó a Boca como un jugador para revolucionar el equipo y lograr una mejora sustancial en el equipo por su estilo de juego y el rendimiento que había mostrado en sus anteriores clubes, sin embargo para el xeneize sigue siendo un dolor de cabeza a pesar de que el presidente del club Juan Román Riquelme le brindó confianza.

El día a día fuera del campo de juego parece haber sido un punto de quiebre para el jugador durante su estadía en el club a punto tal de no ser tenido en cuenta como titular para el cuerpo técnico que, a pesar de que tampoco atraviesa el mejor momento de su carrera, se inclina por Alan Velasco.

En el fútbol internacional saben que las condiciones futbolísticas las tiene, pero los problemas extra futbolísticos lo marginan de la elite. En las últimas horas Jonathan Vidallé , jefe de scouting en América del Arsenal de Inglaterra, fue durísimo con sus dichos hacia el jugador al referirse sobre su presente: “En Boca está Carlos Palacios. Me parece un gran jugador, me encanta, pero no lo veo rendir como en Unión Española ”.

Luego confesó que lo sigue desde inicios de su carrera deportiva pero lanzó un duro mensaje al describirlo debido a su personalidad: “Lo conozco desde que jugaba en Santa Laura, lo seguí de ahí en adelante. Uno dice ‘este chico tiene un tremendo potencial’, y bueno, por algo juega en Boca, pero lo limita un poco su cabeza. Si tuviera mejor mentalidad, brillaría aún más”.

“Podría hacerse líder, como Arturo Vidal o Gary Medel en Boca", sumó como consejo. Lo cierto es que Palacios tendrá una revancha en el xeneize debido a la lesión de Alan Velasco (distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha) que lo marginará por lo que resta del 2026. Según trascendió el chileno podría ser la opción más clara para ocupar la vacante.

¿Otro que dice adiós? Un verdugo de Boca buscaría a un jugador xeneize sin minutos

Chiquito Romero le dijo adiós a Boca luego de su arribo en 2022 siendo protagonista en el equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores en 2023. Sin embargo con el paso del tiempo perdió terreno por diferentes motivos, uno de ellos la llegada de Agustín Marchesín que rápidamente se colocó como el arquero titular.

Son varios los jugadores que han quedado relegados en la consideración del cuerpo técnico y deberán seguir los pasos del experimentado arquero buscando una salida rápida. En medio de la despedida a Romero, en las últimas horas trascendió que un club que supo generarle un fuerte problema al xeneize en la última temporada vendría a la carga por un experimentado futbolista.

Se trata de Alianza Lima de Perú, el elenco de Pipo Gorosito que lo eliminó en el repechaje en una definición por penales en La Bombonera que marcó un duro momento en la institución que aún intenta sobrepasar, quien iría a la carga por el peruano Luis Advíncula, relegado de su puesto tras un nivel regular de Juan Barinaga.

Según trascendió lo buscaría en 2026 con un pedido de cesión aunque la dirigencia de Boca buscaría concretar una venta, debido a que el jugador tiene un vínculo con la institución hasta fines del mencionado año. Si bien no llegó una propuesta formal a la institución, esperan la oportunidad para poder vender al jugador debido a que cumplirá 36 años en marzo.