Lucas Pratto contó que casi se va a las manos con Martín Palermo en Olimpia

El delantero de Sarmiento de Junín, con último paso por el elenco paraguayo donde salió campeón, contó detalles de un tenso cruce con el entrenador.

Lucas Pratto atraviesa una nueva etapa deportiva en Sarmiento de Junín a meses de haber dejado atrás su paso por el Olimpia de Paraguay donde logró ser campeón del Torneo Clausura en Paraguay siendo una pieza clave para darle el primer titulo de entrenador a Marín Palermo , quien dirigía al decano.

Más allá del logro histórico, el Oso tuvo una estadía con algunas dificultades en su relación con el entrenador vinculado históricamente a Boca por su pasado como futbolista. En diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank, destacó la figura de Palermo pero confesó un momento de tensión: "Yo lo adoro, para mi es la persona más importante en mi carrera futbolística por todo lo que representaba cuando era chico y cuando llegué a primera. Me ayudó muchísimo, sin embargo lo tuve de entrenador y nos hemos ido casi hasta las manos ".

Por otra parte el jugador profundizó sobre lo ocurrido: "Yo tuve una lesión en enero y jugábamos una final con Libertad por la Supercopa. Venía de la lesión de aductor, que al final fue al final fue un desprendimiento de tendón que no me lo descubrían y lo trataron como un desgarro. Faltaban 10 minutos para que termine el partido, perdíamos 2-0 y vino el ayudante de Martín a preguntarme cómo estaba. Le dije: "Poneme en el área pero no puedo correr ni picar. Pero si mepones el en área por ahí alguna me queda". Al final no me puso y metió a otro jugador ".

"Martín se enojó porque cuando me fui sintiendo mejor veía cosas que no me gustaban y le dije: "Martín, estás poniendo a 'este' todos los partidos y a mi ni 15 minutos. Si no empiezo a jugar no me voy a poner bien nunca". Fueron discusiones así. Después hubo otras cosas, pero bien. Creo que fueron momentos así. Hubo veces donde me han preguntado si estoy al 60 o 70 % después de alguna lesión. Les había dicho que sí, que estaba para jugar un tiempo, 60 minutos...", sumó.

Para cerrar explicó: "En Olimpia salí campeón con Martín. Mi pelea con él era esa. Me decía: 'Lucas, estás grande'. Le respondía: 'Está bien, Martín. Yo sé que ya estoy grande. ¿Pensás que no me gustaría quedarme en el área, pararla de pecho, girar...? Pero yo no lo sé hacer. Poneme un 9 que corra y vas a ver cómo me cago de risa'. Cuando me puso un 9 que corría, fuimos campeones. Yo corría lo justo y necesario pero hacía jugar al equipo".