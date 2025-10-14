Se conoció el destino de Chiquito Romero: se irá ahora de Boca

El arquero no es convocado por el cuerpo técnico y dejaría el club en el medio del actual torneo Clausura.

Lleva más de un año sin atajar, pero no deja de ser un arquero de experiencia con mucha historia en el fútbol argentino y en la selección nacional. Chiquito Romero podría dejar Boca en las próximas horas para convertirse en refuerzo de uno de los mejores equipos del año en nuestro país.

Luego de la lesión del Ruso Rodríguez, habría un principio de acuerdo entre el agente de Sergio Romero y Argentinos Juniors , que se está jugando cosas importantes en la Copa Argentina y en la versión Clausura de la Copa de la Liga Profesional.

Según trascendió en las últimas horas, el arquero y la dirigencia de Argentinos Juniors tienen todo avanzado para formalizar un vínculo hasta fin de año.

Justamente, el contrato con el club de la Ribera también finaliza en diciembre, aunque no llegaría a concretarse. Resta definir si la rescisión es de común acuerdo o a cambio de alguna suma menor para compensar su salida.

Desde lo reglamentario, podrían habilitarlo para ambas competencias. Argentinos jugará semifinales de Copa Argentina contra Belgrano y si pasa podría disputar una final contra River.

Cuándo fue su último partido

El último encuentro oficial del ex arquero de la Selección Argentina data del 23 de noviembre de 2024 en cancha de Huracán, cuando atajó en el 0-0 en Parque Patricios, previo a la eliminación de Boca en la Copa Argentina con Vélez.

La última vez que había sido convocado fue en el 2 a 0 contra Aldosivi en Mar del Plata hace un mes.

Aunque Romero no atajó en los diez meses que van de la temporada 2025, en Argentinos lo tiene como prioridad más allá de que aún no iniciaron gestiones formales con Boca para intentar contratarlo. El Plan B, ante cualquier imprevisto, es Facundo Altamirano, de San Lorenzo.

De ser casi ídolo a insultarse y pelearse con los hinchas

Romero llegó a Boca lesionado en 2022, pero ante la partida de Agustín Rossi logró recuperarse de su lesión crónica en una de las rodillas y comenzó atajando en el 2023. Ese año fue de los mejores de su carrera a nivel clubes, ya que en Boca se transformó en uno de los mejores atajadores de penales del mundo, con intervenciones decisivas tanto en definiciones desde los doce pasos como en los 90' reglamentarios.

Boca superó en esa instancia a Nacional de Uruguay, Racing y Palmeiras para llegar a la final de la Copa Libertadores, donde cayó ante Fluminense por 2 a 1 en tiempo suplementario.

Pero para 2024, todo cambió. La seguridad y personalidad que mostraba pareció desvanecerse. De ser líder del plantel, pasó a ser uno de los más criticados por sus errores graves que le costaron puntos al equipo de Diego Martínez y luego al de Fernando Gago.

Además, en el Superclásico disputado en La Bombonera, luego de una paupérrima actuación se peleó con hinchas que lo insultaban en la entrada al túnel.

Después salió a pedir disculpas en las redes sociales, pero el daño ya estaba hecho.

Entre la dirigencia de Riquelme y los cuerpos técnicos que vinieron después, en la consideración Romero quedó atrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.