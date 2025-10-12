Un equipo argentino puja por Chiquito Romero y podría irse de Boca

El ex arquero de la Selección Argentina no tiene minutos desde noviembre de 2024, cuando fue titular en un duelo entre el Xeneize y Huracán.

Sergio Romero atraviesa un momento particular en Boca : sin minutos en todo 2025 y relegado en la consideración del cuerpo técnico, el arquero de 38 años podría cambiar de rumbo antes de fin de año. En las últimas horas surgió una posibilidad inesperada, ya que Argentinos Juniors lo tiene en carpeta tras la lesión de Diego “Ruso” Rodríguez , su titular indiscutido. El conjunto de La Paternal, que se prepara para disputar las semifinales de la Copa Argentina ante Belgrano, busca un reemplazo de jerarquía.

En ese sentido, el apuntado por Nicolás Diez es Chiquito . Por lo pronto, el, Bicho pretende incorporar un golero únicamente para el certamen federal, debido a que el reglamento del Torneo Clausura impide nuevas altas tras haberse disputado el 70% del campeonato , algo que ya ocurrió. Por eso, la dirigencia del Tifón de Boyacá aguarda la autorización de la AFA para realizar una excepción que le permita sumar al subcampeón del mundo con la Selección Argentina.

En caso de avanzar la gestión, el Xeneize no pondría trabas para la salida del arquero, dado que no es tenido en cuenta por Claudio Úbeda , actual entrenador tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. En la actualidad, Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García están por delante en la consideración del cuerpo técnico del cuadro azul y oro. Además, el contrato del ex Racing vence en diciembre y el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, no tiene previsto renovarlo .

Por ello, el guardameta quedaría libre a fin de año. El posible paso al elenco porteño implicaría, sin embargo, una reducción importante en su salario. Romero no ataja desde el 23 de noviembre de 2024, cuando fue titular en el empate sin goles ante Huracán, previo a la eliminación del conjunto de La Ribera frente a Vélez en la Copa Argentina. Luego de una operación de rodilla y de su recordado cruce con un plateísta en 2024, luego de la caída contra River por el torneo local, el hombre que supo ser figura en el combinado nacional quedó borrado.

Cuál es la alternativa del Bicho si no llega Romero

Su nombre reapareció recién este año en una lista de convocados, ante Aldosivi, aunque no ocupó un lugar en el banco de suplentes. En Argentinos, la prioridad sigue siendo el ex Manchester United, aunque aún no se iniciaron conversaciones formales con la dirigencia boquense. De no prosperar la iniciativa, el plan alternativo es Facundo Altamirano, que actualmente está en San Lorenzo y no viene disfrutando de minutos.