El destacado gesto de la reserva de Boca y Belgrano al enterarse de la muerte de Russo en pleno partido

Los jugadores se enteraron en medio del partido por el Torneo de Reserva de la muerte del entrenador. La decisión que tomaron inmediatamente.

La muerte del entrenador Miguel Ángel Russo generó una fuerte conmoción en el fútbol mundial por ser una persona respetada y querida en el ambiente, y es por eso que en importantes lugares donde se practica el deporte han enviado las condolencias y recordaron con alegría al DT que tenía Boca . Los reconocimientos no tardaron en llegar una vez conocida la noticia.

Fue la reserva del xeneize una de las primeros equipos en enterarse sobre la triste noticia que sacudió al fútbol. El equipo que conduce Mariano Herrón disputaba una nueva fecha por el torneo de reserva frente a Belgrano de Córdoba, en el Boca Predio, donde el resultado era parcialmente favorable por 2-1 para los cordobeses.

Sin embargo cuando el reloj marcó los 37 minutos de la primera etapa, el resultado pasó a ser una anécdota y la emoción acompañada de tristeza se apoderó del campo de juego al conocer la triste noticia. Rápidamente el árbitro del encuentro fue notificado de esta situación y decidió suspender el encuentro generando el aplauso respetuoso de las personas que se encontraban en el Boca Predio.

El partido de reserva entre Boca y Belgrano fue suspendido apenas se conoció la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Ante esta situación Herrón fue una de las figuras de la institución que se mostró conmovido por la situación mientras recibía un trato respetuoso por parte del cuerpo técnico del pirata cordobés.

La decisión de AFA con el partido de Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, que al momento de su muerte era el entrenador de Boca, golpea a todo el fútbol argentino. En un contexto doloroso para su gente y para los rivales, AFA informó los pasos a seguir en lo inmediato con los compromisos próximos.

El partido ante Barracas Central estaba programado para el próximo sábado a las 14:30 en el estadio Claudio Tapia.

El comunicado del rival

Primero el Guapo, a través de un comunicado firmado por su presidente Matías Fabián Tapia, ofreció postergar el partido que deberían tener ambos equipos en la próxima fecha del Torneo Clausura por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Barracas también manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envió condolencias a la familia, amigos y al Boca.

En el texto difundido este miércoles en todas sus redes sociales, la institución destacó el “cariño y apoyo” hacia Boca en este momento doloroso y puso a disposición su colaboración ante cualquier decisión que tome el club xeneize.

Barracas informó además que quedará a la espera de lo que disponga Boca respecto al partido que ambos equipos debían disputar el próximo sábado.

Según el comunicado, el club “comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, en señal de respeto por la figura del entrenador fallecido y por el duelo que atraviesa la entidad de La Ribera.

Sin embargo, no hizo falta que los dirigentes de las instituciones realizaran gestiones, porque fueron las autoridades que encabeza Claudio Tapia las que tomaron cartas en el asunto.

AFA suspendió el partido

A través de sus redes sociales oficiales, la Asociación del Fútbol Argentino informó que resolvió posponer el encuentro que estaba programado para el sábado.

"Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas y Boca, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2015 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)", comunicó oficialmente AFA.

