La anécdota y las fotos de cuando Miguel Russo pasó por Cipo

Miguelo llegó a la región como DT del Boca campeón de América en 2007 y se presentó en La Visera de Cemento.

La partida de Miguel Ángel Russo genera tristeza por su gran trayectoria y respeto ganado en el fútbol. En su extenso recorrido lleno de éxitos, Miguelo llegó a la región para un partido amistoso que quedó en la memoria de todos, cuando dirigía al Boca campeón de América en 2007 y enfrentó a Cipo en La Visera.

Fue el 14 de octubre, en un partido cuya excusa fue un nuevo aniversario de la ciudad, pero que sirvió para darle visibilidad nacional al club que venía de ganar el Argentino B con un equipazo lleno de jugadores de la región. Un título que tomaría todavía mayor trascendencia con el correr de los años.

La idea principal era que Boca llegar con sus máximas figuras encabezados por Martín Palermo y Rodrigo Palacio, pero tanto ellos dos y otros nombres fuertes como Hugo Benjamín Ibarra y Sebastián Battaglia se quedaron en Buenos Aires porque el xeneize estaba en plena competencia.

El equipo que puso Russo en cancha fue totalmente alternativo, con Fabián Vargas como gran figura, pese a que por esos tiempos Miguelo no lo tenía muy en cuenta. Esa tarde en La Visera, tanto el colombiano como el entrenador fueron los más requeridos a la hora de las fotos y autógrafos.

russo padua Miguel Russo saluda al Loco Padua.

El DT xeneize aprovechó para darle rodaje a muchos pibes que al año siguiente serían claves en la obtención del recordado Apertura 2008 y otros logros posteriores del conjunto azul y oro. Es el caso de Nicolás Gaitán, Pablo Mouche, Cristian "Pochi" Cháves, Facundo Roncaglia, Luciano Fabián Monzón y Javi García.

Cuenta la historia que la dirigencia de Cipo sacó a la venta las entradas a 75 pesos, pero cuando se supo que los titulares no venía, la directiva resolvió abrir las puertas de La Visera sin costo.

"Averiguame el nombre y la edad del 9?"

Si bien el triunfo fue para Boca por 2 a 0 con los goles de Mariano Torres y Nicolás Bertolo, uno en cada tiempo, Cipo mostró buenas credenciales.

Como detalla Sebastián Sánchez en su icónico libro "La Pasión de Cipo", a Miguel le llamó la atención un delantero albinegro, que tuvo a maltraer a la defensa local.

"Averiguame el nombre y la edad del 9", le dijo a Héctor Sánchez, fotógrafo de Cipo Pasión. "Hugo Prieto, tiene 22 años", fue la respuesta.

El allense había preocupado al lateral izquierdo Bruno Urribarri, el hijo de quien fuera gobernador de Entre Ríos.

Después Hugo construyó una gran carrera en el ascenso y es uno de los jugadores más queridos por la hinchada albinegra.

El retiro del Ruso y Alberto entregando la Copa

Ese partido amistoso marcó el retiro definitivo de Henry Héctor Homann, que había jugado oficialmente por última vez en el partido el ascenso al Argentino A contra Racing de Olavarría un par de meses antes.

En el equipo que dirigía Domingo Perilli, lo reemplazó un joven Manuel Berra, quien 17 años después se transformaría en el futbolista con más presencias con la camiseta de Cipo a nivel nacional.

El entonces intendente de la ciudad era Alberto Weretilneck, quien hoy vive su tercer mandato como gobernador, entregó la Copa Aniversario por los 104 años de la ciudad a los dos clubes involucrados.

La vida de Miguelo está marcada por el deporte más popular y en sus tantas experiencias pasó por la región, formando parte de historias que quedarán para siempre en la memoria colectiva de los futboleros de la zona.