Las conmovedoras palabras de Leandro Paredes tras la muerte de Russo: "Gracias por luchar hasta el último ultimo día"

El mediocampista publicó un mensaje estremecedor en sus redes sociales despidiendo al entrenador desde la concentración de la Selección argentina.

Leandro Paredes fue una de los jugadores más cercanos que tuvo Miguel Ángel Russo en su plantel desde que el campeón del mundo llegó a Boca . Hablando mano a mano, sonriendo, en los entrenamientos, durante los partidos, en ellos dos se veía una complicidad y respeto destacado. Claramente la muerte del entrenador fue un duro golpe para el jugador.

Desde Estados Unidos el campeón del mundo no dudó en hacer público un estremecedor mensaje que reflejó el vínculo que forjaron durante la estadía en el club. Con la tristeza a flor de piel reflejada en su escritura, el mediocampista realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram durante su estadía en la concentración de la Selección argentina.

"Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo", escribió el mediocampista que rápidamente se convirtió en el líder de su equipo. Sumado a esto, compartió su legado: "Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo", soltó junto a distinta imágenes compartiendo momentos en el club.

El emotivo homenaje de la selección argentina a Miguel Ángel Russo en el entrenamiento

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el fútbol argentino, y el homenaje más emotivo llegó desde Miami, donde la Selección Argentina se encuentra entrenando. El plantel completo, junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se reunió en el centro del campo de juego para realizar un sentido minuto de silencio en memoria del histórico entrenador.

En un video que se difundió rápidamente, se puede ver a los jugadores y al cuerpo técnico abrazados, formando un círculo en el césped del campo de entrenamiento. En un profundo y respetuoso silencio, recordaron al DT que falleció este miércoles a los 69 años, generando una enorme conmoción en el deporte nacional.

El gesto del equipo nacional, en la previa de una nueva jornada de trabajo en Estados Unidos, demuestra el profundo impacto y el dolor que generó en el ambiente del fútbol la partida de Russo, un técnico que dejó una huella imborrable, especialmente en Boca Juniors, pero también en muchos otros clubes del país y del exterior.