Evangelina Anderson rompió el silencio y habló del supuesto romance con Paredes

La ex pareja de Martín Demichelis decidió dar por finalizadas ella misma las versiones que la vinculaban con la figura de Boca.

La reciente soltera Evangelina Anderson se vio envuelta en un escándalo mediático cuando comenzó a circular el rumor de que estaría viviendo un affaire con Leandro Paredes , quien se encuentra casado con Camila Galante desde 2017.

Desde el minuto cero, la modelo desmintió cualquier vínculo con el futbolista de Boca, mientras que Galante reveló que su pareja negó siquiera conocer a la ex de Martín Demichelis.

En diálogo con LAM, Evangelina volvió a referirse al escándalo y lamentó que su nombre se vea envuelto en una infidelidad, destacando la familia que el futbolista formó con Galante: “No está bueno que te ensucien y no está bueno por la mujer de Leandro Paredes, que no lo conozco, no lo vi jamás en mi vida, y ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito. Sinceramente, me pongo en el lugar de ella, y me parece fatal”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1973893761643040808&partner=&hide_thread=false EVANGELINA ANDERSON HABLÓ DE TODO: “MI PRIORIDAD SON MIS HIJOS”, Y DIJO: "JAMÁS SALDRÍA CON UN HOMBRE CASADO"#LAM en América TV @elejercitodelam @angeldebritooki pic.twitter.com/64aefhBuhJ — América TV (@AmericaTV) October 2, 2025

Además, mencionó el cruce que tuvo con Yanina Latorre en los Martín Fierro, por asegurar que la tenía filmada ingresando a un departamento junto a un hombre casado: “Cuando hablé con Yanina, que dijo que salía con un hombre casado, la invité a que muestre el video. Si es verdad, yo que soy la protagonista, la autorizo a que muestre. ¿Mostró algo?”.

“Jamás saldría con un hombre casado, y lo digo y lo recontra digo. Si hubiera un video no sería tan hipócrita de decir esto en cámara. Yo quiero trabajar y estar con mis hijos”, cerró contundente.

Los partidos que se perderá Leandro Paredes en Boca

Boca sufre una baja sensible para Torneo Clausura de la Liga Profe ya que el mediocampista Leandro Paredes fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina para los amistosos ante Puerto Rico y Venezuela en la fecha FIFA.

Estos partidos se encuentran programados para el viernes 10 y el lunes 13 de octubre respectivamente. Por ese motivo, el mediocampista central no estará disponible en el cruce frente a Barracas Central, un duelo clave para las aspiraciones del equipo de Miguel Ángel Russo en el torneo local, donde busca asegurar un lugar en la Copa Libertadores 2026.

La ausencia de Paredes se siente el doble, ya que el ex La Roma podría llegar con lo justo al siguiente partido frente a Belgrano de Córdoba. Ante este panorama, el cuerpo técnico analiza variantes y uno de los nombres que gana fuerza para ocupar su lugar es el español Ander Herrera.

Dentro de la preocupación, Boca recibió un alivio indirecto desde Chile, ya que el técnico Nicolás Córdova decidió no convocar a Carlos Palacios, que se recupera de una lesión, ni a Williams Alarcón.

Boca buscará quedarse con los tres puntos este domingo a las 19 horas ante Newell's, con Paredes como uno de sus titulares, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La lista completa de la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como 1907), Giovani Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).