Deportivo Rincón, rumbo a Santa Fe con la ilusión intacta

Después de caer en los cuartos de final, el León no se ofuscó y se enfocó en Sportivo Las Parejas, rival de los 16avos de final.

Deportivo Rincón partió este viernes rumbo a Santa Fe para enfrentarse el domingo a Sportivo Las Parejas por los 16avos de final de la Reválida . El León, luego de la caída en los cuartos de final en San Francisco , volvió a subirse a la ruta para recorrer una importante cantidad de kilómetros por segundo fin de semana seguido.

“Tener los dos viajes seguidos pesa un poco, pero le ponemos la mejor. Si bien sumamos muchos kilómetros, lo vamos afrontar de la mejor manera ”, dijo a LM Carlos Estéves .

El conjunto neuquino, casi sin descanso ni mucho tiempo para el lamento, se encontró con otra llave de play off, pero esta vez de la Reválida ante el conjunto santafecino. Para los de Pablo Castro , la ilusión fue gigante cuando lograron meterse en los cruces por el primer ascenso y ante la caída en cuartos de final, el dolor apareció pero no hubo que darle lugar al protagonismo.

“Nos dolió haber quedado afuera, pero sabíamos que teníamos revancha así que dimos vuelta la página y nos preparamos toda la semana para jugar el partido del finde”, aseguró el central.

El próximo domingo, el primer capítulo de esta llave por el segundo ascenso iniciará a las 16 y para el León es importante no caer. En esta oportunidad, la ventaja deportiva es para los neuquinos que quedaron mejor ubicados que Sportivo en la tabla general. Sin embargo, definir en casa no permite distracciones.

“Vamos con muchas ganas de traernos algo y poder definir en nuestra casa, ya el partido de Sportivo Belgrano quedó atrás. Si bien fue la ventaja deportiva la que nos dejó afuera, ahora la tenemos nosotros. Eso también es fruto del esfuerzo que hicimos en el año”, analizó.

La temporada ya es soñada para un club tan joven y en su segunda temporada de Federal A. Para Estéves es una película donde él sigue escribiendo su propia historia en el futbol y siendo protagonista en los capítulos del León. “Para mí es un sueño hecho realidad, el club crece cada vez más y nosotros con él, vamos quedando en la historia del club. Esto es todo nuevo para nosotros los que ya venimos en el club y lo estamos disfrutando al máximo cada viaje, cada partido de donde nos toque apoyamos siempre”, aseguró.

El recorrido de Carlos Estéves en Deportivo Rincón

El defensor está hace varios años, jugó Lifune, Regional Amateur, fue parte del ascenso en Córdoba ante Colón de San Justo y, en la primera victoria del Depo en la categoría, fue él quien convirtió el tanto frente a Cipolletti en tierras petroleras. Pese a ser de Concordia, su vida futbolística está en Rincón de los Sauces con el León.

Para Esteves, esta temporada quizá no fue de plena titularidad, pero nunca bajó los brazos. Para sorpresa de algunos, cuando le tocó sumar en algunos encuentros, no lo hizo en la zaga central, sino que se posó sobre el lateral izquierdo siendo una variante importante para los directores técnicos.

La resiliencia de Esteves y el foco no lo sacaron de eje y hoy busca sumar de donde le toque para poder ayudar a la institución de sus amores. “Puedo cumplir bien la función de jugar de central como de lateral, no tengo drama me gusta jugar en las dos posiciones y donde me toque lo voy hacer siempre que sea para sumar”, concluyó.