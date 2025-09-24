Jonathan Chacón, el patrón de la defensa de Deportivo Rincón y su sueño de ascenso

El capitán del León del norte se tiene fe para el partido de vuelta contra Sportivo Belgrano de San Francisco.

El duelo de vuelta por los cuartos de final del Federal A tiene fecha y horario. Deportivo Rincón visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco el próximo domingo a las 15:30 en el Juan Pablo Francia de aquella ciudad.

El León tiene la ventaja de 2 a 1 por sobre "La Verde" y está a un paso de las semifinales en un torneo histórico para los neuquinos. “Gracias a Dios nos llevamos una buena victoria, que no te digo que vamos tranquilos, pero vamos con una ventaja que por ahí nos hace hacer otro planteo y demás”, dijo Jonathan Chacón, capitán del Depo, a LMNeuquén.

La estadística como visitante

La parada en Córdoba para los neuquinos será compleja. Para los dirigidos por Pablo Castro es un partido donde pueden torcer la estadística, porque en la fase campeonato no ha podido ganar lejos de casa. Rincón cerró esa etapa con tres derrotas y un empate.

En la primera parte del año logró 2 victorias, perdió en seis oportunidades y alcanzó un empate.

Aquellos puntos que obtuvieron a principios de temporada fueron ante Kimberley en el José Alberto Valle y en el Fortín de Rawson ante Germinal, 1 a 0 y 3 a 0.

Ambos duelos fueron en terrenos amplios y con dominio del León, pero es algo que a la larga no pudo mantener. Hay que destacar también encuentros como el que se jugó ante Olimpo en el Carminatti hace pocas semanas, donde el Depo puso contras las cuerdas al Aurinegro y cosechó un empate con gusto a poco.

En el estadio Juan Pablo Francia, al León le alcanzará con el empate para avanzar de llave, pero Sportivo encuentra en su casa una clara comodidad. En el nonagonal, sacó 12 puntos en San Francisco, dejando en el camino a San Martín (F), Douglas Haig, Juventud Antoniana y Sarmiento de La Banda.

“Ahora vamos a una cancha que está linda, cancha grande, pero tenemos jugadores capaces de afrontar este desafío, que han jugado semifinales y finales. Vamos a ir con la mejor a tratar de lograr la clasificación”, aseguró Chacón.

El análisis del partido de ida

La victoria 2 a 1 del sábado pasado fue importante para los neuquinos, en un choque donde condiciones climáticas jugaron un rol importante en la Ciudad Deportiva. “Fue un partido complicado donde también el viento tuvo su protagonismo. La verdad que tienen un buen equipo, demostraron la calidad de jugadores que tienen. Tuvimos la posibilidad también de hacer el gol pero es complicado para ambos equipos”, reconoció el capitán.

jonathan chacón deportivo rincón (3)

“Es difícil para los dos equipos cuando hay mucho viento, quedó reflejado. Nosotros tratamos de aprovechar el primer tiempo el viento a favor, después el segundo tiempo se nos complicó porque es muy difícil jugar con el viento en contra”, explicó el primer central.

Teniendo en cuenta el tastazo de Tomás Attis, que puso el empate, los de Pablo Castro tomarán apuntes para la vuelta. El juego aéreo del "9", al igual que el del central Camilo Alessandría, son puntos fuertes de Sportivo, como también la velocidad de Enzo Avaro y Jorge Rossi, que jugaron al límite del offside y complicaron a la línea de fondo.

“Sí, nos preocupamos, nos vinimos un poco abajo, pero supimos salir del momento malo, volver a tener la pelota, aprovechar nuestra cancha y convertir el segundo lograr esa pequeña ventaja que por ahí te da una tranquilidad”, valoró Chacón.

Lo que viene para el domingo

Para Jonathan será la primera experiencia en San Francisco, pero más allá de eso y de reconocerle al rival lo fuertes que son en casa, el capitán sabe que el Deportivo tiene sus armas para poder escribir un capítulo más en la campaña histórica.

“Es la primera vez, la primera vez que juego, pero por lo que vi en los videos es una cancha grande, linda, va a ser un lindo duelo. Ellos tienen jugadores de experiencia, jerarquía, nosotros también, entonces va a ganar el mejor, si no pasa nada raro va a ganar el mejor”, concluyó Chacón.

Sportivo Belgrano tiene ventaja deportiva, por lo que le alcanza con ganar por un gol para pasar a semis.