El nuevo cargo del Chiqui Tapia en la FIFA: de qué se trata

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se hizo con un cargo estratégico al igual que otros dirigentes argentinos.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , fue designado como presidente de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA , un cargo que lo posiciona en el centro de las decisiones sobre la normativa que rige el deporte a nivel global.

Este nombramiento, formalizado durante el Consejo de la FIFA celebrado en Zúrich, representa un hito para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que nunca antes había alcanzado un nivel de representación en el organismo rector del fútbol mundial de esta categoría.

La Comisión de Reglas de Juego es uno de los órganos más influyentes dentro de la estructura de la FIFA, ya que se encarga de evaluar, analizar y proponer modificaciones al reglamento, así como de supervisar su implementación en las competencias oficiales. Con la llegada de Tapia a la presidencia de esta comisión, la AFA consolida la posición como un actor de peso en la toma de decisiones internacionales.

image

El impacto de esta designación se amplifica por la incorporación simultánea de otros dirigentes argentinos a diferentes comisiones permanentes de la FIFA, lo que constituye la mayor presencia histórica de representantes nacionales en la entidad. Entre los nuevos cargos, Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio y ex dirigente de Independiente, fue nombrado miembro de la Comisión de Competiciones Masculinas de Selecciones. Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors y figura relevante en el Comité Ejecutivo de la AFA, se sumó a la Comisión de Asesoría Comercial y Marketing, presidida por Ignacio Alonso de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con responsabilidades vinculadas a la estrategia global de generación de ingresos y oportunidades de negocio para la FIFA.

Las demás designaciones que recibieron los dirigentes de AFA

En el ámbito del futsal, Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas, fue designado integrante de la Comisión de Futsal. Por su parte, María Sylvia Jiménez, vocal de la AFA y referente de la Liga Catamarqueña, se incorporó a la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol Femenino, un espacio orientado a impulsar el desarrollo y la profesionalización de la disciplina a nivel internacional.

Además, Federico Beligoy, actual director nacional de arbitraje, fue confirmado en el Comité de Árbitros de la FIFA, con el objetivo de fortalecer la representación argentina en uno de los sectores más sensibles del fútbol.

image

La lista de nombramientos se completa con Donato Villani en la Comisión de Medicina y Pablo Vázquez en la Comisión de Estadios y Seguridad, de acuerdo con la información publicada por la Liga Profesional de Fútbol. Este conjunto de designaciones “consolida el liderazgo estratégico de la AFA, situando la experiencia, el conocimiento y la capacidad de gestión argentina en los foros de decisión más importantes”, destacó la LPF.

Durante el mismo Consejo de la FIFA en Zúrich, se abordaron otros temas de relevancia global, como la posible ampliación de cupos para el Mundial de 2030, que podría llevar la competencia a un formato de 64 equipos participantes, aunque aún no se han tomado decisiones definitivas al respecto. También se discutió la situación de Israel y sus clubes en competiciones europeas, un asunto que permanece abierto a nuevas conversaciones en un contexto marcado por tensiones políticas.