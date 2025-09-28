Federal A: Deportivo Rincón quedó fuera de la pelea por el primer ascenso

Aunque el global entre el León y los cordobeses quedó en 2 a 2, el equipo de San Francisco avanzó a semis por ventaja deportiva.

Deportivo Rincón se despidió de los cuartos de final del Torneo Federal A tras caer 1 a 0 ante Sportivo Belgrano en San Francisco. El León había ganado 2 a 1 en la ida, pero la ventaja deportiva favoreció al equipo cordobés, que hizo valer su ubicación en la tabla para meterse en semifinales.

Pese a la eliminación, Rincón no se baja del sueño del ascenso: disputará el reducido por el segundo boleto a la Primera Nacional, donde tendrá ventaja deportiva en el primer cruce, con rival aún a definir. Los 4 eliminados de los cuartos de final por el primer ascenso se cruzarán contra los que llegan desde la Reválida .

Por el momento, la primera semifinal definida por el primer ascenso a la Primera Nacional es Ciudad Bolívar frente a Argentino de Monte Maíz, quienes accedieron a esa instancia luego de vencer a San Martín de Formosa y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, respectivamente.

Sportivo Belgrano, por su parte, ahora deberá esperar a que se defina el último cruce de cuartos de final, donde se miden dos equipos históricos que han estado en la primera división del fútbol argentino en el pasado: Olimpo y Atlético Rafaela. El primer partido entre ellos había resultado en victoria para los santafesinos por 1 a 0.

Así fue la derrota de Deportivo Rincón ante Sportivo Belgrano

Los primeros minutos del partido fueron todos para Sportivo Belgrano que, aprovechando la localía y en busca de un triunfo que los ubique en semifinales, mantuvo un asedio incansable sobre la valla de Alejandro Sánchez, mientras a Deportivo Rincón le costó adelantar a su equipo.

Alejandro “Oso” Sánchez, figura del conjunto neuquino en la tarde cordobesa, le tapó un tiro libre a Enzo Avaro y un mano a mano a Tomás Attis, además de otras intervenciones clave.

IMG_4073

Sobre el final del primer tiempo, Rincón tuvo una oportunidad única: en una contra donde eran 4 vs. 1, el arquero local Santiago Roggero logró tapar el remate y evitar un gol de los neuquinos para intentar cerrar la serie.

En el complemento, a los 25' minutos, el equipo que tuvo una clarísima fue Sportivo Belgrano con un disparo que logró superar a Sánchez, pero que salvó un defensor sobre la línea. De todas formas, la jugada estaba invalidada por un offside.

IMG_4070

A los 34' minutos, Camilo Alessandria sacó un zapatazo desde fuera del área pocas veces visto, que dejó sin ningún tipo de respuesta a Sánchez e hizo estallar a todos los presentes en el estadio.

El León tuvo la última en el descuento con Lucas Inostroza, pero otra vez Roggero respondió bien para cerrar el pase de Sportivo a semis.

Embed - Sportivo Belgrano vs Deportivo Rincón | 4tos de Final | Vuelta | Fase Campeonato | Torneo Federal A

Las formaciones de Deportivo Rincón y Sportivo Belgrano

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandria, Tomás Pennesi; Mariano Sagistrani, Jeremías Giménez, Matías Jaime, Enzo Avaro; Jorge Rossi y Tomás Attis. DT. Sergio Maza.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Carlos Esteves; Daniel Carrasco, Federico Moreno, Facundo Miguel, Ezequiel Ávila; Fernando Pettineroli y Sebastián Jeldres. DT Pablo Castro.