Deportes
La Mañana Deportivo Rincón

Federal A: Deportivo Rincón quedó fuera de la pelea por el primer ascenso

Aunque el global entre el León y los cordobeses quedó en 2 a 2, el equipo de San Francisco avanzó a semis por ventaja deportiva.

Deportivo Rincón deberá luchar por el segundo ascenso.

Deportivo Rincón deberá luchar por el segundo ascenso.

Deportivo Rincón se despidió de los cuartos de final del Torneo Federal A tras caer 1 a 0 ante Sportivo Belgrano en San Francisco. El León había ganado 2 a 1 en la ida, pero la ventaja deportiva favoreció al equipo cordobés, que hizo valer su ubicación en la tabla para meterse en semifinales.

Pese a la eliminación, Rincón no se baja del sueño del ascenso: disputará el reducido por el segundo boleto a la Primera Nacional, donde tendrá ventaja deportiva en el primer cruce, con rival aún a definir. Los 4 eliminados de los cuartos de final por el primer ascenso se cruzarán contra los que llegan desde la Reválida.

IMG_4063

Por el momento, la primera semifinal definida por el primer ascenso a la Primera Nacional es Ciudad Bolívar frente a Argentino de Monte Maíz, quienes accedieron a esa instancia luego de vencer a San Martín de Formosa y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, respectivamente.

Sportivo Belgrano, por su parte, ahora deberá esperar a que se defina el último cruce de cuartos de final, donde se miden dos equipos históricos que han estado en la primera división del fútbol argentino en el pasado: Olimpo y Atlético Rafaela. El primer partido entre ellos había resultado en victoria para los santafesinos por 1 a 0.

Así fue la derrota de Deportivo Rincón ante Sportivo Belgrano

Los primeros minutos del partido fueron todos para Sportivo Belgrano que, aprovechando la localía y en busca de un triunfo que los ubique en semifinales, mantuvo un asedio incansable sobre la valla de Alejandro Sánchez, mientras a Deportivo Rincón le costó adelantar a su equipo.

Alejandro “Oso” Sánchez, figura del conjunto neuquino en la tarde cordobesa, le tapó un tiro libre a Enzo Avaro y un mano a mano a Tomás Attis, además de otras intervenciones clave.

IMG_4073

Sobre el final del primer tiempo, Rincón tuvo una oportunidad única: en una contra donde eran 4 vs. 1, el arquero local Santiago Roggero logró tapar el remate y evitar un gol de los neuquinos para intentar cerrar la serie.

En el complemento, a los 25' minutos, el equipo que tuvo una clarísima fue Sportivo Belgrano con un disparo que logró superar a Sánchez, pero que salvó un defensor sobre la línea. De todas formas, la jugada estaba invalidada por un offside.

IMG_4070

A los 34' minutos, Camilo Alessandria sacó un zapatazo desde fuera del área pocas veces visto, que dejó sin ningún tipo de respuesta a Sánchez e hizo estallar a todos los presentes en el estadio.

El León tuvo la última en el descuento con Lucas Inostroza, pero otra vez Roggero respondió bien para cerrar el pase de Sportivo a semis.

Embed - Sportivo Belgrano vs Deportivo Rincón | 4tos de Final | Vuelta | Fase Campeonato | Torneo Federal A

Las formaciones de Deportivo Rincón y Sportivo Belgrano

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandria, Tomás Pennesi; Mariano Sagistrani, Jeremías Giménez, Matías Jaime, Enzo Avaro; Jorge Rossi y Tomás Attis. DT. Sergio Maza.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Carlos Esteves; Daniel Carrasco, Federico Moreno, Facundo Miguel, Ezequiel Ávila; Fernando Pettineroli y Sebastián Jeldres. DT Pablo Castro.

