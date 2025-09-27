Deportivo Rincón busca las semifinales del Federal A: hora y cómo verlo

Deportivo Rincón enfrentará a Sportivo Belgrano de San Francisco este domingo por la vuelta de los cuartos de final. Una de las cuatro llaves de cuartos de final por el primer ascenso al Federal A se resolverá en el interior cordobés. El León ganó en la ida por 2 a 1 en la Ciudad Deportiva y con la mínima ventaja los neuquinos viajaron con cierta tranquilidad, ya que obliga a La Verde a ganar para dar vuelta la llave.

“Va a ser un partido, obviamente, duro, difícil, complicado. Ya sabemos que es todo muy parejo”, dijo Alejandro el Oso Sanchez, el "1" del León.

A partir de las 15:30, en el estadio Juan Pablo Francia, Guillermo Gonzáles dará el pitazo inicial del duelo. El juez de Resistencia, Chaco, estará asistido por Hugo Fleitas y Mariana Duré, mientras que Rodrigo López completará la cuaterna arbitral.

Para los neuquinos es un árbitro desconocido, ya que es habitual en la zona norte del certamen. En la presente temporada dirigió a Sportivo en condición de local en la victoria por 1 a 0 ante 9 de Julio de Rafaela por la cuarta fecha de la etapa regular.

Cómo llega Rincón al partido de vuelta

La ventaja para el León en el primer duelo es clave para afrontar lo que resta de la llave. "Después del triunfo del domingo pasado fuimos de menos a más, trabajamos en las fortalezas de Sportivo y las carencias. También nosotros, cómo nos vamos a parar dentro del dentro del partido, y cuál es la postura con la que nos vamos a inclinar dentro de la cancha”, explicó Sánchez.

Una de las fortalezas de La Verde la localía, ya que tuvo cuatro victorias en la fase campeonato. El terreno amplio y extenso de césped natural es una característica diferente y por eso el León se entrenó en Catriel para emular las mismas condiciones del Juan Pablo Francia. “La verdad que estamos muy tranquilos, hemos trabajado esta semana muy bien después de haber ganado. Creo que obtuvimos lo que nos propusimos antes del partido”, sostuvo Pablo Castro, entrenador de Rincón (foto).

pablo castro dt deportivo rincón

Luego de la parada táctica en el norte de Río Negro, los neuquinos arribaron el sábado por la mañana a Córdoba para hacer un entrenamiento y luego descansar la mayor cantidad de horas posibles. “Vamos con una tranquilidad a Córdoba que nos permite poder hacer un buen partido y poder traernos el pase a semifinales, que es la ambición que tenemos”, asumió el DT.

En momentos decisivos, el Depo tiene buenos recuerdos de Córdoba, ya que en Río Cuarto consiguió el ascenso y parte de aquellos jugadores hoy siguen formando parte del plantel. Además de contar con foráneos, que suman duelos en esta instancia. “Confiamos mucho en este plantel, en el compromiso que tienen con la institución y de esa manera encaramos el partido”, sumó Castro.

Hasta el momento, no hay una formación confirmada que saltará a la cancha este domingo, pero el director técnico adelantó que meterá mano en el equipo, adaptándose al terreno.“Seguramente van a haber algunos cambios lógicos, no va a ser el mismo partido que en Ciudad Deportiva, analizaremos. La práctica de fútbol fue buena, intensa, interesante. Estamos tranquilos y estamos bien, con la esperanza de poder hacer un buen partido”, concluyó.

deportivo rincón entrenamiento catriel

En el Juan Pablo Francia, Sportivo jugó su último partido a principios de mes y venció 4 a 1 a Sarmiento de La Banda. El León también tuvo su último duelo de visitante el primer fin de semana de septiembre en Bahía Blanca, donde cayó 1 a 0 ante Villa Mitre.

La transmisión del duelo estará a cargo de la Gloria o Devoto a través de YouTube, mientras que La Primera AM550 llevará el relato por radio.

El ganador de esta llave espera por el que pase de Atlético Rafaela - Olimpo. En la ida empataron 0 a 0 y por el momento el que tiene el pie en la semifinal es la Crema, que en caso de igualdad tiene ventaja deportiva.