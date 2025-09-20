Agustín Osinaga: "Tenemos jugadores de categoría, armas muy buenas"

El León del norte neuquino se prepara para un cruce histórico ante Sportivo Belgrano: el plantel tiene a varios experimentados de cara a los duelos clave y el defensor es uno de ellos.

El Deportivo Rincón está dentro de los ocho mejores del Torneo Federal: el León logró meterse en el camino por el primer ascenso en su segunda temporada en la categoría. En ese marco, se enfrentará a Sportivo Belgrano , equipo que fue primero en la Zona B. Sin embargo, el elenco neuquino cuenta con muchos jugadores experimentados, que saben lo que es jugar un playoff y pueden hacer la diferencia en casa . “Desde mi punto de vista, para nosotros la clasificación a cuartos es importantísima”, le comentó a LM Agustín Osinaga .

El zaguero proveniente del CADU se sumó en la ventana de invierno para terminar de moldear una defensa imponente junto a Jonathan Chacón, pareja clave en la base del conjunto local. “A mí me tocó venir en junio a este club y los chicos ya tenían su fortaleza armada. Hicieron una gran cantidad de puntos, la mayoría de local, sacando ventaja del piso sintético ”, resaltó. El central de 27 años es uno de los hombres que tiene rodaje en este tipo de duelos: llegó a una final con Douglas Haig en 2023 y con Olimpo alcanzó los cuartos de final en la temporada pasada.

“Yo ya tuve la oportunidad de jugar finales y no me fue bien, pero gané mucha experiencia para este año. Son partidos que se juegan como tales, se van a jugar a morir y obviamente hay que tratar de hacer la mayor cantidad de goles con nuestra gente ”, comentó. De hecho, Rincón buscó jugadores relevantes, con algún pasado importante en definiciones, durante toda la temporada.

deportivo rincón costa brava (5) Rincón clasificó también a Copa Argentina después de ganarle a Costa Brava.

"Hay varios chicos que han jugado en instancias finales y han ganado, han subido. Seba Jeldres hizo un gol con Madryn ante Racing de Córdoba. El Bomba Carrasco también ascendió con Gimnasia y Tiro en el 2023”; reconoció Osinaga. El plantel tiene más nombres de jerarquía y los jugadores zonales no desentonan en el equipo que hoy dirige Pablo Castro. “Son armas muy buenas que tenemos también para manejar los partidos, que son importantísimos, como el de este fin de semana”; afirmó.

Rincón nunca dio el brazo a torcer y, en un grupo en el que no aparecían como favoritos durante las primeras jornadas del nonagonal, resistieron y hoy están haciendo historia. “Para nosotros clasificar a cuartos de final es una alegría enorme y obviamente hay que tomarlo con la responsabilidad que se merece”, expresó. La ida será a partir de las 15: el León se metió cuarto y se mide ante los cordobeses, que dejaron atrás a contrincantes duros como Atlético Rafaela, San Martín de Formosa y Gimanasia y Esgrima de Chivilcoy.

Qué espera Osinaga de cara al cruce con Sportivo Belgrano

“Estamos muy contentos, muy comprometidos con la causa. Vamos a dejar todo estos dos fines de semana que vienen por delante. Después se verá para lo que estamos”, mencionó el defensor. El negocio de la categoría es siempre el mismo: golpear fuerte en condición de local. El Depor deberá aprovechar más que nunca su césped sintético, porque la vuelta será en un suelo natural de grandes dimensiones en San Francisco.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 6.23.29 PM Osinaga llegó al León en el mercado de invierno.

“Sabemos que ellos lo hacen muy bien en su cancha. Estar con su gente los va a hacer mejores", recalcó el zaguero. De cara al primer compromiso de la llave, el grupo está más unido que nunca y la fusión entre los jugadores locales y aquellos que vienen desde afuera es muy positiva. “Es un grupo muy lindo, son pibes que quieren salir adelante, quieren progresar. También hay muchachos que son de la ciudad, que tienen mucho sentido de pertenencia y nos hacen sentir muy bien, muy cómodos”, destacó.

El central también explicó que la intención es trasladarles su experiencia a los jóvenes que por primera vez estarán en un mano a mano decisivo. “Se les habla con tranquilidad, diciéndoles que estén calmados, que no hay que volverse locos. Es un partido normal, tienen que hacer lo que saben y no inventar cosas raras. Que jueguen lo más simple posible, que las cosas van a salir. Hay que estar bien posicionados, ordenados, partimos desde ahí”, explicó.