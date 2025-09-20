Fuerte explosión en un depósito de General Roca: lo que se sabe hasta el momento

Varias explosiones se registraron este sábado en un depósito de General Roca. Un hombre sufrió heridas. Hay un amplio operativo de emergencia.

Una fuerte explosión sacudió este sábao por la mañana a la ciudad de General Roca y encendió las alarmas en el barrio Parque San Juan. El epicentro del siniestro se registró en una propiedad ubicada sobre calle Rodhe al 1700 , donde vecinos escucharon un estallido inicial seguido de múltiples detonaciones que se prolongaron durante al menos diez minutos.

El estruendo no solo generó pánico entre los vecinos de la zona cercana, sino que se sintió en gran parte de la ciudad . Desde distintos sectores se pudo observar una densa columna de humo negro que se elevaba varios metros, mientras que los estallidos continuaban haciéndose oír a varios kilómetros a la redonda.

La magnitud del episodio motivó un despliegue de emergencia con tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y ambulancias del hospital Francisco López Lima, que acudieron de inmediato al lugar.

Embed Gentileza Somos El Valle

Asistieron a un hombre con heridas

En medio de la confusión, testigos informaron que un hombre resultó herido y fue asistido por personal médico en el lugar. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni la gravedad de las lesiones.

Vecinos que se agolparon en las inmediaciones señalaron que desconocían que en la propiedad funcionara un depósito con materiales que pudieran generar una explosión de estas características.

Incertidumbre sobre el origen del depósito

La situación abrió interrogantes sobre la existencia de un posible acopio de materiales inflamables o explosivos en la vivienda, algo que todavía no fue confirmado por las autoridades. Bomberos se encuentran trabajando en el lugar y en la investigación de las causas que originaron la cadena de detonaciones.

Mientras tanto, personal policial mantiene un perímetro de seguridad para evitar que los vecinos se acerquen, ya que aún persiste el riesgo de nuevos estallidos. Se espera que en las próximas horas se conozcan precisiones sobre la naturaleza del material involucrado y las condiciones en las que se almacenaba.

NOTICIA EN DESARROLLO