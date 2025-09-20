La explosión que sacudió a General Roca: "Pensamos que era un terremoto o se había caído un avión"

Una vecina del depósito que explotó confesó: "Nos tiramos al piso con mis hijos", mientras un policía dijo que había entrado a ayudar y salió "volando". Escenas dantescas.

“No podíamos creer. Estábamos en la casa y se escuchó una explosión fuertísima . Pensamos que era un terremoto. Mi hijo estaba durmiendo, lo agarré e intentamos salir, entonces ocurrieron más explosiones y nos caímos al piso… mi casa sufrió daños, t odavía estoy en shock ”, contó Paola, una vecina que vive ‘pegado’ al depósito de pirotecnia donde se produjo el estallido.

El hecho ocurrió cerca de este mediodía de este sábado en el barrio parque San Juan, sobre calle Rohde de la ciudad rionegrina de General Roca . Densas columnas de humo sucedieron a un sin número de explosiones.

Según se supo, un hombre de 70 años resultó con quemaduras en el rostro y fue atendido por profesionales de Salud. Unidades de todas las comisarías llegaron al lugar y actuaron en conjunto con Bomberos y el SIARME.

incendio deposito pirotecnia general roca Una explosión en un depósito de pirotecnia de General Roca se registró esta mañana. Captura gentileza Somos El Valle

Las escenas fueron dramáticas en el inicio porque se desconocía qué estaba sucediendo.

Los efectivos debieron evacuar las viviendas de todo el sector, entre mucho susto, temor, denso humo negro y cientos de vecinos que se agolparon para ver qué sucedía.

Más testimonios escalofriantes de la explosión

"Cuando llegué había gente tirada en el piso. Entré para ayudar y volé...", contó un policía de Roca, en declaraciones que reproduce el portal local GNR Noticias. El uniformado fue uno de los primeros en llegar al lugar donde ocurrió la explosión. Sufrió algunos golpes y heridas en sus manos.

Incendio deposito pirotecnia

Según se informó, en el lugar se encontraba un hombre mayor, de 70 años, que sería el dueño del depósito. Estaba malherido, muy aturdido y con quemaduras en el rostro por lo cual debió ser asistido por personal de salud.

Los primeros minutos tras la explosión, cuyo origen será evaluado, fueron de terror. “Yo pensé que se había caído un avión”, contó una abogada, vecina del sector que corrió a auxiliar a amigos.

image - 2025-09-20T154335.649

Otros vecinos llegaron a creer hasta que “había caído un avión”. “Todos corrimos, salimos de nuestras casas y no sabíamos para donde ir”, explicaron.

En las calles se agolparon cientos de vecinos que llegaban al lugar corriendo, en bicicleta y en auto. “Esto se tiene que investigar, nadie sabía que teníamos esa bomba de tiempo tan cerca nuestro”, señaló una mujer llorosa. Otros buscaban a sus perros que, producto de los estruendos, habían escapado sin rumbo.

La labor de los bomberos fue ardua y trabajaron varias horas en el sector.

Trabajadores heridos

Otra explosión que generó en las últimas horas. Un grave accidente laboral se produjo este viernes en la empresa Fundición Regina, cuando tras la explosión de un molde de fundición, seis trabajadores resultaron con heridas de distinta consideración. Todos fueron trasladados a la clínica Central y al menos cuatro debieron ingresar a quirófano.

La explosión ocurrió pasadas las 8 y generó una inmediata intervención de los compañeros de trabajo y del personal de salud. En un primer momento, se informó que eran cuatro los heridos, aunque más tarde se confirmó que seis empleados de entre 30 a 62 años, fueron trasladados.

El trabajador más comprometido es un hombre de 62 años que habría sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo. Los demás presentaron lesiones en miembros superiores e inferiores, mientras que uno de los operarios tendría heridas leves consignó el Diario Digital LCR.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Quinta y el médico policial para certificar el carácter de las lesiones. La fiscal interviniente Vanesa Cascallares dispuso el inicio de actuaciones por lesiones graves culposas y ordenó la intervención del gabinete de Criminalística, que deberá determinar las causas de la explosión.