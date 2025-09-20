Pesca furtiva: secuestraron truchas y equipos tras un operativo en el sur de la provincia

El operativo forma parte de un programa de control preventivo en la zona sur de Neuquén y contempla patrullajes regulares.

En el día de ayer, se realizaron distintos operativos de control en la zona sur de la provincia, incluyendo las rutas 40, 234 y 237. Se secuestraron cerca de 20 ejemplares de trucha y distintos artículos relacionados a la pesca furtiva.

El despliegue fue llevado a cabo por la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, junto a personal de Guardafauna de San Martín de los Andes. Durante el patrullaje, que se extendió a lo largo de la jornada del viernes, se cubrieron tramos de las rutas nacionales N° 40, 234 y 237.

Entre los lugares inspeccionados se encuentran Bahía Valentina, Limay Chico, Embalse Alicurá, Malalhuaca y las inmediaciones de la Estancia Chacabuco. Como resultado del operativo, se secuestraron 19 truchas arcoíris, tres equipos de cañas y diez tarritos de pesca , además de labrarse 13 actas de infracción por incumplimiento de la normativa provincial.

549668550_1224167316408503_6567453638068892318_n (1) Se secuestraron 19 truchas y equipos se pesca.

El operativo se enmarca en un programa permanente de control en la zona sur de la provincia, que contempla patrullajes regulares y verificaciones en ríos, lagos y embalses, con el objetivo de prevenir el abigeato y proteger los recursos naturales. “Estas acciones son preventivas y buscan concientizar a los pescadores sobre la necesidad de contar con permisos vigentes y respetar las tallas mínimas establecidas”, remarcaron desde la Brigada.

Pesca furtiva en el Limay

Semanas atrás, en un operativo de rutina realizado durante la medianoche, personal del Destacamento Nahuel Huapi detuvo una camioneta Toyota Hilux que circulaba hacia San Carlos de Bariloche sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura del kilómetro 2056.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos constataron que en la caja transportaban varias piezas de trucha junto con elementos de utilizados para la pesca ilegal. Al tomar conocimiento de la situación, se dio intervención a personal de Parques Nacionales – Seccional Limay, que labró las actas correspondientes.

pesca furtiva limay Decomiso de truchas en el río Limay.

Como resultado, se secuestraron 24 truchas y un tarro de pesca, en el marco de una infracción a la Ley Nacional N° 22.351 de Parques Nacionales. Las personas identificadas fueron notificadas y quedaron a disposición de la autoridad competente.

Caza ilegal: decomisaron arma y un guanaco

A principios de agosto, las autoridades llevaron a cabo diversos operativos conjuntos entre el personal de Fauna del Alto Neuquén y Confluencia en distintas zonas del interior provincial, incluyendo Auca Mahuida, Los Toldos y Los Trapiales.

Los controles tuvieron como objetivo fiscalizar la pesca y la caza, preservar la fauna silvestre y concientizar a la población sobre el cumplimiento de la legislación vigente.

Durante estas intervenciones, se decomisaron cuatro equipos de pesca y 12 ejemplares de trucha. Además, en uno de los procedimientos se hallaron restos de un guanaco y un arma de fuego, que fueron secuestrados, y se labró un acta de infracción por caza furtiva de dicho animal.

Caza ilegal: Fauna secuestró armas y un guanaco faenado

Las personas identificadas durante los operativos podrían enfrentar multas y sanciones administrativas, conforme a lo establecido en la Ley 2.539, que regula la conservación de la fauna en la provincia de Neuquén. Esta normativa establece penalidades para quienes capturen especies sin autorización o fuera de los períodos permitidos.

Desde los organismos de control se hizo un llamado a la comunidad a respetar las regulaciones y a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la pesca furtiva o el tráfico de especies.