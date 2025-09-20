Alarmas en Boca: el motivo por el que Paredes podría perderse varios partidos y generar un problema para Russo

El xeneize tiene preocupaciones de cara a los próximos meses en torno al armado del equipo para afrontar la etapa definitiva del certamen. Qué solución tiene Boca.

Boca encontró con Leandro Paredes el jugador que necesitaba para poder salir de meses complicados donde había llegado a romper una racha negativa histórica sumando 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria, motivo por el cuál el plantel quedó bajo la lupa de los hinchas xeneize que desde hace tiempo exigen mejoras futbolísticas.

El equipo se acostumbró, inconscientemente o no, a que el mediocampista campeón del mundo con la Selección argentina sea el eje del equipo debido a su gran presente que obliga al entrenador Lionel Scaloni a continuar llamándolo para el combinado albiceleste. Más allá de ser una gran noticia para el jugador, el xeneize sufre cada una de las convocatorias que le llegan al exjugador de la Roma.

Los próximos meses serán cruciales para el elenco que dirige Miguel Ángel Russo debido a que intentará continuar por un camino positivo que lo lleve a ser protagonista como anhela el hincha xeneize , pero probablemente tenga que hacerlo sin la presencia de su cinco y de otros nombres importantes. Es que la Selección tiene pautado jugar dos encuentros amistosos en octubre (10 y 14 de ese mes) en la preparatoria para el Mundial 2026 que podría influir en la presencia del jugador con la azul y oro.

Paredes Union

Ese fin de semana donde se jugará el duelo, el elenco de La Ribera tendrá que ser visitante de Barracas Central, justo en una etapa de definiciones teniendo en cuenta los puntos cosechados para la tabla anual. Pero los problemas no se reducen solo a Paredes, sino que también llegarán de la mano de otros tres mediocampistas: Carlos Palacios y Williams Alarcón, ambos llamados para la Selección de Chile, y Milton Delgado que jugará el mundial con la Selección argentina Sub 20.

A su vez hay complicaciones con el joven Ignacio Miramón, quien desde su llegada al club a través de un préstamo por 18 meses jugó 20 partidos -en su mayoría con el ex dt del equipo Fernando Gago-, debido a que en su contrato existe una cláusula de compra obligatoria (€3M) si firma el 70% de las planillas. Al estar a un paso de cumplir con la cláusula, el xeneize no quiere sumarlo para no desembolsar dinero por él y es por eso que en distintas ocasiones es relegado hasta del banco de suplentes.

Por otra parte el temor del xeneize también está puesto en noviembre, donde la Selección tiene dos amistosos pactados y el elenco azul y oro se enfrenta a River en el Superclásico (9 de noviembre). Ante este panorama el jugador podría priorizar jugar el superclásico y luego sumarse a la concentración.

Inspirado en Tony Kroos: la forma en la que Leandro Paredes mejoró su pegada en Boca

Ahora, se reveló el secreto del mediocampista para tener tan afinada su pegada. Al menos uno es el ritual que sacó de Toni Kroos para perfeccionar su derecha.

image

Pases cortos, pases largos. Con la cara interna, el empeine o tres dedos. Cambios de frente perfectos. Todo un repertorio que hace años que no se veía en Boca en particular y en el fútbol argentino en general. Todo eso lo consiguió Leo Paredes en ocho partidos desde su debut ante Unión hasta el último domingo frente a Central en Rosario.

En el último partido en Boca, el pase a Brian Aguirre para la jugada que terminó en gol de Battaglia. Y en la Selección Argentina frente a Venezuela, a Julián Álvarez en el primer tanto de Lionel Messi.

Desde su vuelta al Xeneize, Paredes participó en siete de los once goles. Los córners para los goles de Di Lollo a Unión, Battaglia a Aldosivi y Cavani a Banfield, el tiro libre que terminó en el empate de Milton Giménez ante Racing, su participación en el gol en contra de Independiente Rivadavia, el pase filtrado a Aguirre para el tanto de Merentiel contra el Taladro, y de nuevo este domingo jugando rápido para Aguirre antes del cabezazo de Battaglia.

"Tiene una categoría distinta. Juega a un nivel muy alto, resuelve muy simple y tiene una velocidad distinta a la de los demás", dijo varias veces Miguel Ángel Russo.

El secreto de Leandro Paredes

En ese contexto de perfeccionismo, se vio en estos partidos en Boca que Leandro Paredes adoptó una vieja costumbre de Tony Kroos, el crack alemán que en el último tiempo se convirtió en ídolo del Real Madrid: cortar la punta plástica de los cordones de los botines y quemarlos para que no afecten en el momento de impactar la pelota con el empeine.

image

"El primer problema que tengo con los zapatos nuevos es que estos cordones tienen este plástico en la parte superior. Entonces, si ahora los atara normalmente, cuando los ponés golpean el botín. Por eso ante todo, las tijeras para resolverlo. Lo siguiente es atar siempre los cordones hasta el último agujero de la parte superior", explicó tiempo atrás el alemán.

Una vez hecha ambas cosas, Kross quema las puntas de los cordones con un encendedor. El mismo ritual que Paredes implementa en cada presentación con sus botines de la marca Nike.

Y al parecer, a Paredes le ha funcionado. Según la aplicación de datos y estadísticas, SofaScore, el mediocampista de 31 años, desde su regreso a Boca Juniors, registra tres asistencias de pelota parada en ocho partidos jugados. Además ha brindado 19 pases claves y generado tres grandes ocasiones de gol. También puede presumir de un 86% de precisión en pases, un 67% en precisión de balones largos y un 32,6% en precisión de centros. Sin dudas, números que hace rato no se veían en el Xeneize.