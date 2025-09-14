Deportivo Rincón pasó a cuartos de final en el Federal A y se metió en la Copa Argentina 2026

El León le ganó 2 a 1 a Costa Brava y logró los dos objetivos que tenía en la zona Campeonato.

En el partido más importante de sus 13 años de vida, Deportivo Rincón derrotó 2 a 1 a Costa Brava de General Pico. Por la última fecha de la zona Campeonato, el equipo de Pablo Castro se impuso con goles de Ramón Villalba y Sebastián Jeldres.

Hubo enojo de los jugadores y el cuerpo técnico visitante con el arbitraje de Diego Novelli y los jueces de línea.

El León cumplió sus objetivos de clasificarse a la Copa Argentina del año que viene y entrar a los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

Crónica de la tarde

La visita tuvo dos situaciones anuladas por posiciones adelantadas dudosas. Primero, el línea le marcó fuera de juego a Lautaro Ibarra y luego a Gerónimo Gutiérrez, pero ninguno de los dos podía convertir.

En la primera que tuvo, Rincón lastimó. Tras un mal rechazo de Pablo Agüero, Ramón Villalba se llevó la pelota y definió perfecto ante la salida de Silva.

Los jugadores y el banco de la visita protestaron una mano de Villalba en el despeje del defensor de Costa Brava, pero el árbitro Novelli dijo que no hubo infracción y así el León se puso al frente.

De ahí en más, Costa Brava pasó más tiempo protestando que jugando.

Con la ventaja, el León se paró mejor en la cancha y estuvo cerca de aumentar, pero Pettinerolli falló de zurda luego de un grave error de Alferez en la salida.

Ya en el complemento, el local volvió a avisar con un tiro libre de Ávila que pasó al lado del ángulo derecho del arquero Silva.

En un contexto de juego desprolijo, típico de un partido sobre césped sintético, el local se sintió mejor y encontró el segundo promediando la segunda parte.

Tras un rechazo defensivo, Carrasco la metió en el área, el ingresado Sebastián Jeldres apareció solo y definió con potencia y certeza para el 2 a 0.

Los defensores de la visita se quedaron parados pidiendo posición adelantada, pero el cuerpo arbitral marcó el gol y la protesta volvió a ganar la escena. Incluso hubo una acalorada discusión entre el arquero Sánchez y el técnico Rodrigo Chap, que se fue expulsado.

Sobre el cierre, Novelli cobró un penal que nadie vio para Costa Brava y Agüero lo cambió por gol, estableciendo el resultado definitivo. Cuando iban dos minutos de tiempo adicionado, el árbitro puso punto final al partido.

Rincón cerró la segunda fase en el cuarto lugar del grupo, clasificando a cuartos de final por el primer ascenso y metiéndose en la Copa Argentina del año que viene.

SÍNTESIS

Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Federico Moreno, Daniel Carrasco y Héctor Rueda; Fernando Pettinerolli y Ramón Villalba. DT: Pablo Castro

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín Alles, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra y Matías Rivas; Joaquín Vivani y Gerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Chap

Goles: PT 9 Villalba (DR). ST 28 Jeldres (DR), 46, Agüero de penal (CB).

Cambios: PT, 32 Brian Noriega por Alles (CB). ST, al inicio, Tiago Gómez y Brian Montero por Rivas y Garoni (CB), 8 Germán Cervera por Carrasco (DR), 27 Carlos Esteves y Sebastián Jeldres por Villalba y Rueda (DR),

Árbitro: Diego Novelli.

Cancha: Ciudad Deportiva, Rincón de los Sauces