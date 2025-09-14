Emotivo: el impactante gesto del plantel de Rosario Central con Miguel Ángel Russo

Los jugadores del Canalla se acercaron al banco de suplentes de Boca para saludar al DT, en medio de una ovación en el Gigante de Arroyito.

Antes del partido entre Rosario Central y Boca en el Gigante de Arroyito , todo el plantel del Canalla se acercó al banco de suplentes para saludar a Miguel Ángel Russo . El gesto tuvo un fuerte componente emotivo: el DT venía de superar una internación por una infección urinaria que requirió varios días de tratamiento intravenoso. Tras recibir el alta, volvió a dirigir esta tarde aprovechando la semana de parate por las Eliminatorias Sudamericanas, y los jugadores se agolparon uno a uno para abrazarlo y demostrarle su respeto .

Algo similar ocurrió con los fanáticos de la Academia, que corearon su nombre y recordaron los pasos del estratega por la institución santafesina. El último ciclo de Miguelo al frente del club fue entre diciembre de 2022 y agosto de 2024 . Durante aquel período, logró importantes hitos para el club, entre ellos la conquista de la Copa de la Liga Profesional 2023 .

Si bien coronó su extraordinario paso con un título, que le permitió clasificar al equipo para la Copa Libertadores, en agosto decidió dar un paso al costado por motivos personales. A lo largo de cinco campañas diferentes (1997-1998, 2002-2004, 2009, 2012-2014 y 2022-2024), dirigió a Central en 301 partidos oficiales, convirtiéndose en el segundo técnico con más encuentros dirigidos en la historia del elenco santafesino, solo detrás de Ángel Tulio Zof.

Además, se destacó por su invicto en clásicos rosarinos, con 7 victorias y 5 empates frente a Newell's. Entre los futbolistas del Canalla que abrazaron al orientador, estaban Ignacio Malcorra, Carlos Quintana, Axel Werner, Jorge "Fatura" Broun y el propio Ángel Di María, pese a que no llegó a coincidir temporalmente con el técnico.

La preocupante imagen de Russo en el partido ante Aldosivi

Mientras permaneció hospitalizado en el Instituto Fleni, Russo fue reemplazado en las prácticas por su ayudante de campo Claudio Úbeda. En las semanas anteriores, habían trascendido una serie de imágenes del conductor del Xeneize que preocuparon a propios y extraños: en el duelo ante Aldosivi, que terminó con triunfo del cuadro azul y oro por 2-0 en Mar del Plata, el DT cerró los ojos justo cuando la transmisión oficial captó el banco de suplentes. Sin embargo, la propia familia de Miguelo llevó tranquilidad pocas horas después.