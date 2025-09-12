Miguel Ángel Russo viajaría a Rosario para el partido de Boca ante Central

El entrenador volvió a asistir a la práctica del Xeneize, pero la última palabra la tendrán sus médicos.

Por segundo día consecutivo, Miguel Ángel Russo reapareció en la práctica de Boca . Ayer fue en la Bombonera, hoy en el Boca Predio de Ezeiza. El DT lideró el entrenamiento de esta mañana con vistas al partido contra Rosario Central del domingo en el Gigante de Arroyito.

La idea de Miguelo es viajar mañana con la delegación y, si no hay imponderables, formará parte del contingente que se trasladará vía terrestre a suelo rosarino para quedar concentrado.

La vuelta de Russo a la práctica de fútbol de Boca en la Bombonera generó expectativas sobre su posible regreso al banco de suplentes, aunque la decisión final sobre su presencia en el próximo partido aún depende de la evolución de su estado de salud. El entrenador, de 69 años, continúa recuperándose tras haber sido internado por una infección urinaria, situación que lo obligó a permanecer en reposo domiciliario bajo la supervisión de su equipo médico.

image

Durante la ausencia de Russo, el cuerpo técnico estuvo encabezado por sus asistentes, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes asumieron la conducción del plantel en los entrenamientos recientes. De cara al encuentro del domingo en Arroyito frente al Canalla, la directiva boquense, presidida por Juan Román Riquelme, adoptó una postura cautelosa: no forzarán el retorno del entrenador y priorizarán su recuperación total antes de que retome sus funciones habituales.

Según la información del club, la intención es que Russo permanezca en Buenos Aires y que la delegación que viaje a Rosario el sábado esté liderada por Úbeda. No obstante, la decisión definitiva recaerá en los médicos y en el propio técnico, quien manifestó su deseo de acompañar al equipo.

Miguel Ángel Russo, con ganas de viajar sí o sí a Rosario

El último partido dirigido por Miguel Ángel Russo fue ante Aldosivi en Mar del Plata hace dos domingos. Posteriormente, el plantel disfrutó de dos jornadas libres debido a la Fecha FIFA. Fue el martes de la semana pasada cuando el entrenador fue internado en la Clínica Fleni de la Capital Federal, tras detectarse la infección urinaria durante un control de rutina.

image

Permaneció hospitalizado hasta el viernes, día en que recibió el alta y regresó a su domicilio. Durante este período, mantuvo comunicación constante con Úbeda, quien incluso se acercó personalmente al centro médico para conversar con él.

El plantel retomó los entrenamientos el lunes pasado sin la presencia de Russo, situación que se repitió el martes en Ezeiza y en el doble turno del miércoles. Luego de los ensayos de ayer y hoy, todo quedó casi listo: Leandro Brey reemplazaría en el arco a Agustín Marchesín (recuperado de un desgarro en un gemelo, viajaría pero sería preservado) y Ayrton Costa se sostendrá en el once inicial pese a la recuperación de Marco Pellegrino.

Entre las novedades positivas, Leandro Paredes regresó en óptimas condiciones tras su participación con la Selección Argentina en Guayaquil y estará disponible para enfrentar al Canalla. La probable formación titular incluiría a Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Tras el compromiso ante Rosario Central, Boca Juniors se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo 21 de septiembre y luego visitará a Defensa y Justicia el sábado 27 de septiembre en Florencio Varela.