Deportivo Rincón va por una victoria esencial ante Villa Mitre: hora y cómo verlo

El León necesita los tres puntos para clasificar y visita al Tricolor, que se juega su última chance en El Fortín.

Horas muy importantes para Deportivo Rincón en el Federal A . El partido de este viernes, desde las 15:30 en El Fortín ante Villa Mitre, puede marcar un antes y un después en la temporada para el representante neuquino en la tercera categoría del fútbol argentino.

Es que los dirigidos por Pablo Castro buscan volver a la victoria como visitante después de mucho tiempo con el objetivo de meterse entre los cuatro de su zona que clasificarán a los playoffs por el primer ascenso y entre los cinco que obtendrán su boleto para la Copa Argentina del año que viene, uno de los principales objetivos de la institución.

Con Ciudad Bolívar, Olimpo y Argentino de Monte Maíz al borde de asegurarse sus lugares, quedan menos pretendientes en la pelea con Rincón, que suma 8 unidades.

En la octava fecha, próxima a comenzar, Atenas (8) y Cipo (5) se quitarán puntos entre sí, mientras que Costa Brava (6) es muy favorito ante el colista Kimberley.

tabla posiciones federal a 2 de septiembre

Por cómo la forma en que está diagramado el fixture para las últimas dos fechas de la zona Campeonato y cómo quedó parado Rincón de cara a las mismas, es el momento para que su plantel de jerarquía de el golpe sobre la mesa.

Dos metas claras

"Llegamos a Bahía Blanca, esperando el partido de mañana con mucha ansiedad y ganas. Es un partido muy importante para nosotros porque sumando acá nos deja bien posicionados, con todo el optimismo que tenemos para ganar en casa", dijo Agustín Osinaga.

El marcador central es pieza clave para el León desde que llegó en el mercado de pases de julio.

"Es muy importante sumar acá, esperemos que sea un lindo partido, donde podamos hacer nuestro juego y lograr que salga bien", agregó el zaguero por izquierda.

"Estamos muy ilusionados con la clasificación para la Copa Argentina y también apuntamos a entrar entre los cuatro, quedan dos cupos y hay cuatro que estamos intentando entrar", finalizó Osinaga.

osinaga rincón

Cómo se juega la fecha

El miércoles, el Consejo Federal dio a conocer los horarios oficiales y las designaciones arbitrales, tan importantes en esta parte del año.

El de Villa Mitre y Rincón será el primer adelanto de la fecha y estará arbitrado por Matías Billone Carpio. Estee mismo viernes, pero a las 20, Ciudad Bolívar será local de Argentino de Monte Maíz con Cristian Rubiano como juez principal.

Ya el domingo llegará el turno para Costa Brava y Kimberley a las 15, en General Pico, con arbitraje de Pablo Núñez. Por su parte, Cipolletti visitará a Atenas en Río Cuarto desde las 16:30 con el pitazo inicial de Jorge David Etem.

Los primeros cinco de la zona entrarán en la Copa Argentina de 2026, mientras que los primeros cuatro se cruzarán con los mejores cuatro del otro nonagonal de la zona Campeonato para buscar el primer ascenso. A medida que esos cruces dejen equipos eliminados, los mismos se sumarán a los provenientes de la Reválida para buscar el segundo boleto disponible a la Primera Nacional.

El partido de Villa Mitre y Rincón será transmitido por "Villa Mitre +" en Youtube y por AM550 Radio para Neuquén.