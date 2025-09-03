Por qué Deportivo Rincón está ante la oportunidad de dar su primer gran golpe en el Federal A

Luego de tener fecha libre, el León está bien parado tras los resultados ajenos y visitará a Villa Mitre en Bahía Blanca.

En una temporada en la que viene pasando de todo y aún falta mucho por recorrer, el plantel de Deportivo Rincón está ante una gran oportunidad en el Federal A. El equipo que hoy conduce Pablo Castro visitará a Villa Mitre en Bahía Blanca, el próximo sábado a las 15:30.

El León tuvo fecha libre el último fin de semana y los resultados ajenos le vinieron bien, porque no fue su superado en la tabla y depende de sí mismo para clasificar tanto a la Copa Argentina como a los cuartos de final por el primer ascenso.

Con Ciudad Bolívar, Olimpo y Argentino de Monte Maíz al borde de lograr esos dos objetivos, quedan menos pretendientes en la pelea con Rincón, que suma 8 unidades.

Atenas (8) y Cipo (5) se quitarán puntos entre sí, mientras que Costa Brava (6) es muy favorito ante el colista Kimberley.

Por cómo la forma en que está diagramado el fixture para las últimas dos fechas de la zona Campeonato y cómo quedó parado Rincón de cara a las mismas, es el momento para que su plantel de jerarquía de el golpe sobre la mesa.

Obtener puntos de visitante ha sido complejo para el equipo neuquino, pero ha tenido buenos partidos como contra Olimpo y el próximo sábado enfrentará a un rival que no tiene otra que ganar.

ON - Futbol Rincon (12) Omar Novoa

Rincón es muy peligroso con espacios y, si los sabe aprovechar, está ante una gran oportunidad de volver ganar fuera de casa para encaminar los dos objetivos que se puso el plantel antes de arrancar la temporada.

Este Villa Mitre ha sido un equipo irregular que en la segunda fase estuvo lejos de ser sólido y favorito como en otros años, por lo que tranquilamente el León puede ganar en Bahía y regresar a casa con los tres puntos, para luego sí sellar la faena en el norte neuquino en la última fecha contra Costa Brava.

La tarea no es sencilla nunca en esta categoría, pero ningún objetivo se logra sin buscarlo con determinación y este plantel de Rincón tiene calidad y personalidad como para hacerlo.

Será clave la tarea de la columna vertebral con el arquero Oso Sánchez, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga y Daniel Carrasco. Además, la efectividad adelante es cada vez más esencial, por lo que su volante goleador, Facundo Miguel, y los delanteros Germán Cervera y Sebastián Jeldres, deberán aparecer.

tabla posiciones federal a 2 de septiembre

En su segunda temporada en la categoría, Deportivo Rincón está ante la chance de dar su gran golpe y en las próximas horas la delegación azul y negra viajará con la ilusión de hacerlo.

Cómo se juega la fecha

Este miércoles, el Consejo Federal dio a conocer los horarios oficiales y las designaciones arbitrales, tan importantes en esta parte del año.

El de Villa Mitre y Rincón será el primer adelanto de la fecha y estará arbitrado por Matías Billone Carpio. Ese mismo sábado, pero a las 20, Ciudad Bolívar será local de Argentino de Monte Maíz con Cristian Rubiano como juez principal.

Ya el domingo llegará el turno para Costa Brava y Kimberley a las 15, en General Pico, con arbitraje de Pablo Núñez. Por su parte, Cipolletti visitará a Atenas en Río Cuarto desde las 16:30 con el pitazo inicial de Jorge David Etem.