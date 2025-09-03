Las extrañas confesiones de Gustavo Alfaro: "Paraguay me hizo daño"

El entrenador argentino de la selección de Paraguay habló en la previa a la última doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial.

Las conferencias de prensa de Gustavo Alfaro ya son un clásico que trascienden lo deportivo. El entrenador argentino de la selección de Paraguay siempre deja frases filosóficas que se viralizan a través de las redes sociales y generan repercusiones más allá del resultado.

Este miércoles, en la previa del duelo de la selección guaraní ante Ecuador en Asunción, "Lechuga" volvió a tirar sus factos.

"Paraguay me hizo daño, me rompió el caparazón de protección que tenía. Los sinsabores, cuando los tenemos que vivir, son muy duros", dijo el técnico que venía dirigir a Costa Rica y antes a Ecuador.

"Tenía la piel de cocodrilo, a mi no había flecha que me entre. Hasta que llegué a Paraguay... Paraguay rompió esa estructura, me volvió un tipo muy vulnerable. Muy humano, muy cercano, que se conmueve mucho con los gestos de amor y de humildad de toda la gente", agregó, visiblemente conmovido.

"Los chicos vienen, me abrazan y me dicen: '¿De verdad es el técnico de la selección?' Siempre digo que los afectos ganados son provisorios y los perdidos suelen serlo para siempre. Tengo miedo de perder el amor que la gente de Paraguay me está dando. Es una obligación muy grande", sostuvo Alfaro.

"Gracias a Dios el haberme ido de Ecuador no me hizo perder el sentimiento ni con los jugadores, ni con la gente de Ecuador", aclaró.

"El vendedor de simulacros"

En otra de las frases particulares de Alfaro, el técnico afirmó: "Yo no dirijo jugadores de fútbol, dirijo personas. Tienen sentimientos, sueños, vacilaciones, frustraciones. Uno trata de acompañar. Enfrentar a los jugadores que dirigí en Ecuador es muy fuerte para mí, obviamente tengo sentimientos para con ellos. Si no, sería un vendedor de simulacros. Te vendo un simulacro para sacarte ventaja para conquistar tu voluntad para un beneficio".