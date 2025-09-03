Sampaoli volverá a dirigir un club sudamericano: firmará un contrato millonario de los mejores pagos

El entrenador Sampaoli fue presentado en un nuevo club donde ya lo conocen. El imponente salario que cobrará.

Jorge Sampaoli vuelve a la acción luego de ocho meses sin tener trabajo tras su salida del Rennes de Francia luego de que la dirigencia no le conceda el deseo de sumar refuerzos al equipo. Le puso transitoriamente un punto final a su paso por Europa y volverá a Sudamérica para dirigir a un histórico club que es protagonista en la Copa Libertadores.

Y lo hará con un contrato millonario que lo colocará en el poderoso ranking de los entrenadores mejores pagos de Brasil, según se conoció a través de los medios de dicho país. El entrenador, que tuvo un -mal- paso por la Selección argentina, firmará contrato con el Atlético Mineiro , último elenco subcampeón del máximo trofeo continental, para reemplazar al brasileño Cuca.

El DT llegó al país para firmar un contrato con la institución que lo vinculará hasta diciembre del 2027, aunque dependerá de su rendimiento al mando de la institución. No será un contrato más ya que según se conoció firmaría a cambio de un salario que alcanzaría los 3,5 millones de dólares anuales , colocándose como el segundo más alto del fútbol brasileño solo por detrás del entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira ( USD 5.400.000).

Vamos juntos pela sequência da temporada, ! pic.twitter.com/6GWAd8wJyy — Atlético (@Atletico) September 3, 2025

"El nuevo comandante ¡Vamos juntos a recorrer el resto de la temporada!, escribió la cuenta oficial del conjunto galo junto a una imagen de Sampaoli en el aeropuerto tras aterrizar.

Cabe recordar que es un viejo conocido de la casa ya que fue entrenador desde marzo de 2020 y febrero de 2021, período en el que dirigió 44 partidos donde sumó 25 victorias, 9 empates y 10 derrotas. A su vez se alzó con el título del Campeonato Brasileño y Copa de Brasil en 2021. Estas estadísticas le dan más tranquilidad al entrenador ya que fue uno de los principales motivos por los que el club decidió darle una nueva oportunidad.

Sumado a esto la hinchada se expresó en más de una oportunidad en las tribunas del estadio dando el visto bueno para que el entrenador se sume al equipo.