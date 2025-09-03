Quién es el juvenil que se perfila para ser titular el jueves en la Selección Argentina

Lionel Scaloni ya descartó a Alexis Mac Allister para el partido del jueves y deberá reorganizar su XI titular.

El entrenador de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , prepara el equipo titular de la Albiceleste para enfrentar a Venezuela este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental . Por estas horas, el DT tiene una sola duda en los once que saldrán desde el arranque y hay posibilidades de que uno de los juveniles vaya de arranque.

Los entrenamientos comenzaron con la ausencia de Alexis Mac Allister. El mediocampista del Liverpool perdió el vuelo vía Amsterdam y solo tendrá una práctica con el grupo de cara al último partido de Eliminatorias CONMEBOL en Buenos Aires. En la conferencia de prensa, el DT lo dio casi por descartado al volante para el encuentro ante Venezuela y abre una gran incógnita en la mitad de la cancha.

El reemplazante natural sería Giovani Lo Celso, pero Scaloni abrió la puerta a que uno de los más jóvenes puede ir desde el comienzo y los nombres que pican en punta son los de Nico Paz y Franco Mastantuono , siendo este último el de más chances.

image

Otra pelea por entrar en el XI está entre Thiago Almada y Lautaro Martínez, lo que implicaría un cambio de esquema. En caso de inclinarse por Almada, conformará el mediocampo junto a Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lo Celso, Paz o Mastantuono. En tanto, si el que va de arranque es el Toro, formará el tridente de ataque con Lionel Messi y Julián Álvarez.

El choque ante la Vinotinto sería el último de Lionel Messi jugando en Argentina por Eliminatorias CONMEBOL. De esta manera, la posible formación albiceleste para el jueves sería la siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Nico Paz o Franco Mastantuono, Thiago Almada o Lautaro Martínez; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El mediocampista del Liverpool de Inglaterra debió trasladarse de Ámsterdam a París y recién se sumó a sus 28 compañeros concentrados en el predio Lionel Messi este martes por la noche.

image

El mediocampista del Liverpool de Inglaterra debió trasladarse de Ámsterdam a París y recién se sumó a sus 28 compañeros concentrados en el predio Lionel Messi este martes por la noche.

La duda en la formación inicial es si el director técnico apostará a caras conocidas o, con el objetivo ya cumplido de la clasificación al Mundial del año que viene, si realizará pruebas pensando en lo que viene.

Un dato significativo de los citados es que, en el actual curso, ocho jugadores cambiaron de club. Entre los posibles movimientos figuró en los últimos días el de Emiliano 'Dibu' Martínez, quien finalmente se quedará en Aston Villa descartando la chance de emigrar a nuevos destinos. El choque ante la Vinotinto sería el último de Lionel Messi jugando en Argentina por Eliminatorias CONMEBOL.