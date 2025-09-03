Preocupación en la Selección: el motivo por el que Leandro Paredes podría ser desafectado

El mediocampista podría irse de forma anticipada de la concentración de la Selección a pesar de que sería titular ante Venezuela.

En la Selección argentina hay cierta preocupación en torno a lo que pueda pasar con Leandro Paredes debido a que deberá tener mucho cuidado para evitar tener que ser desafectado de forma abrupta y evitar perderse el duelo ante Ecuador en condición de visitante.

El jugador de Boca pende de un hilo en la Scaloneta em esta doble fecha por Eliminatorias Sudamericanas a pesar de que es una de las mayores consideraciones por parta del entrenador Lionel Scaloni debido a la ausencia de Enzo Fernández que se perderá los dos encuentros tras ser sancionado durante el duelo ante Colombia por una dura patada al futbolista de River Kévin Castaño.

En el xeneize rezan para que el jugador no sufra molestias físicas que lo marginen del equipo que entrena Miguel Ángel Russo ya que es es el eje para que vuelva a aflorar el fútbol. Lo llamativo es que podría volver antes del cierre de las Eliminatorias si no se cuida en el próximo duelo. Es que Paredes tiene una amarilla en su haber por lo que, en caso de conseguir la segunda, se perderá el duelo ante Ecuador que cerrará esta instancia de clasificación.

paredes selección.jfif

Esto podría permitirle al Cuerpo Técnico xeneize preparar con antelación el complicado duelo ante Rosario Central ya que volvería una semana previa al duelo y no el jueves 11, solo a tres días del partido.

En la historia de la Selección: las dos marcas que puede acrecentar el Dibu Martínez en la doble fecha FIFA

Dibu Martínez ya está en la Argentina con el foco puesto en la Selección argentina para dejar atrás la difícil etapa de negociaciones entre el Aston Villa y Manchester United que parecía buscar al arquero ante la falta de buenos resultados que mostró André Onana. Finalmente terminaron decidiendo la contratar a Senne Lamens y haciendo que Martínez continúe en los villanos.

Las negociaciones quedaron atrás y las miradas están puestas en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que comenzarán este jueves con el duelo ante Venezuela en el Más Monumental. Ahí el Dibu podrá conseguir un récord que le abrirá paso a otro. Es que en caso de atajar -está previsto que lo haga- llegará a los 54 partidos con la Selección y alcanzará la marca de Ubaldo Matildo Fillol. A su vez en el partido ante Ecuador del martes 9 de septiembre, podría superarlo.

Sin embargo quedará lejos de la marca que tiene el histórico arquero Sergio Romero quien suma 96 partidos defendiendo los tres palos del arco albiceleste, aunque no será una tarea imposible a futuro si sigue manteniendo un nivel que sea convincente para el entrenador Lionel Scaloni.

Dibu-puño-Portada

Otro de los récords por los que irá en busca será el de la valla invictas, siendo que suma 37 partidos sin que le conviertan goles y siendo que en tan solo 16 encuentros le convirtieron tantos. Sin embargo en los próximos dos partidos el arquero buscará acrecentar su estadística para acortarle diferencias a Chiquito Romero que suma 47 vallas invictas en sus 96 apariciones.