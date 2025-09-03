Cayó "La Reina de la reventa", una influencer que vendía entradas falsas para ver a la Selección Argentina

Un allanamiento que realizó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dio con una mujer que se dedicaba a la reventa de entradas para partidos y espectáculos.

En las últimas horas, una influencer fue detenida luego de ser identificada como la popular "Reina de la reventa" en Instagram. Era conocida por ofrecer entradas para el partido de la Selección Argentina a precios exorbitantes, llegando a solicitar miles de dólares , y en su posesión se encontró también un arma de fuego.

A raíz de un allanamiento que encabezó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Villa Santa Rita, se desarticuló una banda de reventa ilegal de entradas para diversos espectáculos y partidos de la Selección Argentina.

La mujer de 35 años de edad era conocida en redes como "The Armerian Girl" y fue imputada por violar el artículo 91 del Código Contravencional porteño, que sanciona la reventa no autorizada.

reina de la reventa entradas (1)

Cómo era el modus operandi de la mujer para vender entradas

Según detalló la investigación, esta persona habría utilizado su cuenta de redes sociales para ofrecer entradas, ya fuera reales o falsificadas, con un modus operandi que consistía en recibir adelantos de elevados montos. Las fuentes policiales determinaron que ella se encargaba de ofrecer en Instagram entradas para recitales como Lollapalooza, Quilmes Rock o Movistar Arena, además de boletos para partidos de fútbol, entre ellos el Argentina–Venezuela.

El operativo culminó con el secuestro de los tickets que afirmaba poseer, así como del arma encontrada en el momento de la detención.

Desde la Dirección de Prevención en Eventos Masivos informaron que el pasado 29 de agosto, detectaron el perfil de la acusada, que incluso publicaba advertencias contra las entradas falsas y presumía de la autenticidad de sus tickets. "No se dejen engañar por la emoción de ir al partido. No quiero ver gente llorando", escribió en una de sus historias.

_reventa entradas

Luego del secuestro de las pruebas, con todo lo que la mujer subía a sus redes sociales, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°2 ordenó el allanamiento del domicilio a pedido de las Fiscalía 8. En el lugar, se llevó a cabo el secuestro de seis teléfonos celulares, una notebook, un CPU, un revólver calibre 32 con municiones, dos carnets de Boca Juniors y siete hojas con anotaciones de supuestos clientes y ubicaciones de entradas, varias de ellas referidas a sectores del estadio Monumental.

La AFA dio a conocer los precios de las entradas del último partido de Lionel Messi en Argentina

Se acerca una nueva doble jornada de Eliminatorias para la Selección Argentina. Pero, el partido ante Venezuela del 4 de septiembre despierta grandes expectativas ya que se trataría del último partido oficial que Lionel Messi dispute en suelo argentino. Luego de este encuentro, la Scaloneta disputará la última fecha de las clasificatorias al Mundial en condición de visitante.

La estructura de precios para el encuentro presenta valores diferenciados según sector y ubicación en el estadio.Las entradas generales populares tienen un costo de $90.000, mientras que los menores abonan $29.000 para ubicarse en la misma zona. Las tribunas Sívori y Centenario en su sector alto tendrán un precio de $158.000, en tanto que el acceso a Sívori y Centenario media se fijó en $320.000.

Por su parte, la platea San Martín y Belgrano alta costará $260.000, la zona baja se ubicó en $450.000 y la media alcanza el valor más alto, con $480.000 por entrada.