En la historia de la Selección: las dos marcas que puede acrecentar el Dibu Martínez en la doble fecha FIFA

El arquero de la Selección argentina tiene entre ceja y ceja dos marcas que pueden agrandar su leyenda en el combinado nacional.

Dibu Martínez ya está en la Argentina con el foco puesto en la Selección argentina para dejar atrás la difícil etapa de negociaciones entre el Aston Villa y Manchester United que parecía buscar al arquero ante la falta de buenos resultados que mostró André Onana. Finalmente terminaron decidiendo la contratar a Senne Lamens y haciendo que Martínez continúe en los villanos.

Las negociaciones quedaron atrás y las miradas están puestas en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que comenzarán este jueves con el duelo ante Venezuela en el Más Monumental. Ahí el Dibu podrá conseguir un récord que le abrirá paso a otro. Es que en caso de atajar -está previsto que lo haga- llegará a los 54 partidos con la Selección y alcanzará la marca de Ubaldo Matildo Fillol. A su vez en el partido ante Ecuador del martes 9 de septiembre, podría superarlo.

Sin embargo quedará lejos de la marca que tiene el histórico arquero Sergio Romero quien suma 96 partidos defendiendo los tres palos del arco albiceleste , aunque no será una tarea imposible a futuro si sigue manteniendo un nivel que sea convincente para el entrenador Lionel Scaloni.

Dibu Martínez 1.jpg

Otro de los récords por los que irá en busca será el de la valla invictas, siendo que suma 37 partidos sin que le conviertan goles y siendo que en tan solo 16 encuentros le convirtieron tantos. Sin embargo en los próximos dos partidos el arquero buscará acrecentar su estadística para acortarle diferencias a Chiquito Romero que suma 47 vallas invictas en sus 96 apariciones.

Por qué se cayó el pase del Dibu Martínez al Manchester United

Cuando parecía que la llegada del Dibu Martínez al Manchester United era un hecho, el pase del arquero argentino se cayó definitivamente este lunes. Si bien el club de Old Trafford tenía todo acordado con el agente del futbolista respecto del contrato, la oferta no satisfizo al Aston Villa y por ahora Emiliano seguirá allí para la temporada 2025/2026.

Con el M anchester se dieron distintas etapas de negociaciones con un denominador común: había acuerdo con el arquero pero no con el Aston Villa, que inicialmente pretendió 30 millones de euros para ceder a su estrella.

Dibu-Aston VIlla

De hecho, el United, que se encuentra en plena etapa de reconstrucción, cerró la llegada de Senne Lammens, un belga de 23 años por el que pagarán 21 millones de euros al Royal Antwerp.

¿Qué decidirá Unai Emery?

El arquero no fue ni al banco en la derrota del Aston Villa por 3 a 0 Crystal Palace y el entrenador Unai Emery hizo contundentes declaraciones ante la consulta de un periodista en las que dejó en claro que ya no contaba con él.

- Periodista: ¿Por qué no atajó Emi Martínez hoy?

- Unai Emery: Bizot. Marco Bizot.

- Periodista: ¿Dónde está Emiliano entonces?

- Unai Emery: Marco Bizot.

- Periodista: ¿Cuál va a ser tu arquero en el futuro?

- Unai Emery: Marco Bizot. Se terminó el tiempo.

Dibu seguirá con los villanos

Según trascendió, hubo conversaciones con el Galatasaray de Turquía como posible interesado en el arquero marplatense. El plantel tiene como argentino destacado a Mauro Icardi, pero finalmente las negociaciones fueron desestimadas por el propio arquero, que no quería bajar de nivel en cuanto a la Liga en cuestión.

Este martes, Martínez estará viajando a la Argentina para sumarse a la Selección de cara a la última doble fecha de Eliminatorias donde la Albiceleste recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador. Su ficha sigue perteneciendo a Aston Villa, club al que volverá tras la fecha FIFA y donde deberá limar asperezas con el entrenador.

El mercado de pases en Europa cierra este lunes, por eso tampoco hay margen de maniobra para buscar un destino a la altura de las pretensiones del ganador del premio al mejor arquero del mundo en dos años consecutivos.