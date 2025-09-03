¿Viaja Messi a Ecuador? Los motivos por los que el duelo ante Venezuela podría ser el último por Eliminatorias

La Selección argentina podría prescindir del astro rosarino y el duelo de este jueves en el Más Monumental tendría más carga emotiva.

Será una doble fecha particular para Lionel Messi , rodeado de su familia y afectos como nunca antes a sabiendas que el encuentro ante Venezuela a disputarse este jueves desde las 20.30 en el Más Monumental será el último oficial en territorio argentina con la Selección. Sin embargo hay una situación que le podría agregar aún más importancia al duelo.

Es que en las últimas horas se puso en duda el viaje del astro rosarino a Ecuador para jugar el último encuentro en las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que el enfrentamiento ante la vinotinto podría ser el último por el clasificatorio. Más allá de los rumores aún no se confirmó la decisión que tomará el jugador en torno a viajar o no a mencionado país y es una incógnita.

Si bien está en condiciones físicas para disputar los encuentros, es una posibilidad omitir el viaje ante los duelos importantes que tendrá con el Inter Miami que contemplan una seguidilla de nueve compromisos en 35 días (un partido cada tres o cuatro días). Durante la tarde de este martes el '10' y el entrenador Lionel Scaloni habrían tenido una charla donde el jugador habría sido claro al explicar que está en condiciones para jugar aunque su viaje sigue sin tener resolución.

MEssi 2.jpg

La sorpresiva escapada de Messi por la Capital Federal: visita al teatro ante una multitud previo al duelo ante Venezuela

Lionel Messi sorprendió en la iluminada calle Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un tiempo de óseo previo al inicio de la doble fecha FIFA que tendrá, este jueves ante Venezuela, su último partido oficial en territorio argentino cerrando una etapa y empezando a ponerle punto final a su carrera profesional.

Una multitud de personas se acercó al teatro Lola Membrives con bandera argentinas, camisetas, ya hasta incluso con las manos vacías ya que muchas de las personas que caminaban por el lugar se sorprendieron y esperaron a la salida de la obra que protagoniza su amigo Nicolás Vázquez.

Mientras miles de personas aguardaban afuera del teatro, el astro rosarino saludó al público que presenció la obra y lanzó un mensaje ante la mirada y los flashes de los presentes. "La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí es una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario", comenzó diciendo.

Messi fue a ver a Rocky

"Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias", cerró Messi con el mensaje para su amigo Vázquez y también para el público.

Lo cierto es que su visita al teatro se da también en una situación particular ya que también estuvo presente su familia ya que se espera un duelo especial para el jugador entendiendo la revelación que hizo Leo sobre este partido. Según lo planificado por Scaloni, Messi será titular en el duelo que tendrá lugar este jueves en el Más Monumental ante Venezuela a las 20.30.