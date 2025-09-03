La sorpresiva escapada de Messi por la Capital Federal: visita al teatro ante una multitud previo al duelo ante Venezuela

El astro rosarino visitó la obra de teatro de su amigo Nicolás Vázquez y sorprendió a miles de personas que lo esperaron afuera.

Lionel Messi sorprendió en iluminada calle Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un tiempo de óseo previo al inicio de la doble fecha FIFA que tendrá, este jueves ante Venezuela, su último partido oficial en territorio argentino cerrando una etapa y empezando a ponerle punto final a su carrera profesional.

Una multitud de personas se acercó al teatro Lola Membrives con bandera argentinas, camisetas, ya hasta incluso con las manos vacías ya que muchas de las personas que caminaban por el lugar se sorprendieron y esperaron a la salida de la obra que protagoniza su amigo Nicolás Vázquez .

Mientras miles de personas aguardaban afuera del teatro, el astro rosarino saludó al público que presenció la obra y lanzó un mensaje ante la mirada y los flashes de los presentes. "La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí es una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario", comenzó diciendo.

Messi fue a ver a Rocky

"Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias", cerró Messi con el mensaje para su amigo Vázquez y también para el público.

Lo cierto es que su visita al teatro se da también en una situación particular ya que también estuvo presente su familia ya que se espera un duelo especial para el jugador entendiendo la revelación que hizo Leo sobre este partido. Según lo planificado por Scaloni, Messi será titular en el duelo que tendrá lugar este jueves en el Más Monumental ante Venezuela a las 20.30.

Se despide: Messi confirmó que contra Venezuela será su último partido oficial en Argentina con la Selección

Lionel Messi dijo lo que nadie quería escuchar. En medio de los rumores que aparecieron en el mundo del fútbol y que se consolidaron por una cuestión lógica de la edad del astro rosarino, el atacante confirmó que el próximo partido ante Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas será el último encuentro oficial que jugará de local en el país con la Selección argentina.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, dijo Messi tras ser consultado sobre su continuidad en la Selección argentina luego de convertir un doblete para la victoria 3-1 del Inter Miami ante Orlando City que lo metió en la final de la Leagues Cup, que luego terminaría perdiendo con Seattle Sounders. Sin embargo, el jugador no hizo referencia a su futuro en el seleccionado de cara al 2026, por lo que se considera que será una posibilidad concreta que lo dispute .

En su relato agregó Messi: “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.