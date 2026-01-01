En redes, los saludos de los políticos para este 2026

A través de distintos posteos, los referentes de la política de Neuquén, Río Negro y Argentina enviaron sus saludos a la población.

El inicio del Año Nuevo 2026 encontró a los dirigentes políticos de Neuquén, Río Negro y del ámbito nacional compartiendo mensajes de saludo a través de sus redes sociales. En los discursos predominaron los deseos de esperanza, unidad, trabajo en equipo y la proyección a futuro.

Desde la capital neuquina, el intendente Mariano Gaido , utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje que combinó la celebración de su cumpleaños con el comienzo del nuevo ciclo y expresó: “¡Feliz cumple y feliz año nuevo! Arrancando el año como siempre, en familia, con energía, sonrisas y el Rayo McQueen. Que venga un año a fondo, lleno de proyectos, equipo y buenas noticias. ¡Vamos por más!” .

En la misma línea institucional, la secretaria de Jefatura de Gabinete de Neuquén, María Pasqualini , compartió un mensaje con fuerte impronta colectiva. En su publicación de Instagram, sostuvo que “comienza un nuevo año y con él, la oportunidad de renovar compromisos, fortalecer lo construido y seguir avanzando juntos” , y deseó que “el 2026 nos encuentre cerca, trabajando unidos y construyendo más futuro para Neuquén” .

Desde Cipolletti, el intendente Rodrigo Buteler realizó un balance del año a través de un video en X, donde destacó especialmente la obra pública y la planificación a futuro. En su mensaje afirmó que estaban “despidiendo un muy buen 2025” y remarcó que, gracias a decisiones políticas y al trabajo conjunto de equipos provinciales y municipales, “pusimos a Cipolletti donde debe estar, con una obra pública histórica en calidad y cantidad en cada rincón de la ciudad”. Además, adelantó que “ya estamos trabajando y proyectando las obras 2026 para que Cipo no pare de crecer”, agradeciendo a las familias y deseando “muy feliz 2026”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodrigoButeler/status/2006135060249072050?s=20&partner=&hide_thread=false DESPIDIENDO UN MUY BUEN 2025.

Junto con @WeretilneckOK charlamos y repasamos este gran 2025 para Cipolletti, uno año donde gracias a la decisión del gobernador y todo el trabajo de los equipos provinciales y municipales pusimos a Cipo donde debe estar hace mucho, con una obra… pic.twitter.com/1KfhNXLk5r — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) December 30, 2025

En Río Negro, el legislador y presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, difundió un extenso mensaje de Año Nuevo con eje en los valores sociales. En su publicación expresó: “Feliz Año Nuevo, vamos por un gran 2026. Gracias a cada rionegrina y rionegrino por acompañarnos durante todo este año”, y agregó que su deseo para el nuevo ciclo es “cuidar lo que de verdad importa: el trabajo, la salud, la familia, la amistad y los sueños que tenemos como provincia”.

También pidió que “el año que empieza nos encuentre unidos, con esperanza y con más fuerza para seguir construyendo una provincia con más oportunidades y un mejor futuro para todos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julieta Corroza (@julicorroza)

La senadora nacional electa por La Neuquinidad, Julieta Corroza, optó por un mensaje de tono más personal. En su saludo de Año Nuevo destacó que “cierra este año con una profunda gratitud por el camino recorrido”, recordando el cierre de su etapa como ministra y el comienzo de un nuevo rol institucional. Corroza afirmó que asume este desafío “con convicción, compromiso y la misma vocación de siempre”, agradeció a su familia y a los afectos que la acompañan y aseguró que todo lo que viene lo abraza “con esperanza y amor”, deseando “Feliz 2026”.

El senador nacional por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, compartió un mensaje con fuerte contenido político. En su posteo señaló que “se termina un año intenso para Argentina, un año decisivo en muchos aspectos”, y consideró que el país “comenzó a despegar de a poco y a dejar atrás el rumbo del fracaso para encarar un camino de libertad y orden”. En ese marco, brindó por “un 2026 aún más próspero” y deseó “Feliz Año Nuevo”.

El presidente de la Nación, Javier Milei, utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje breve y directo a los argentinos. “Les deseo un muy feliz año nuevo”, expresó, e invitó a que “el 2026 sea recordado como el año en que comenzamos a transitar el camino que haga a la Argentina grande nuevamente”, cerrando con su consigna habitual.

Argentinos, les deseo un muy feliz año nuevo...!!! Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) January 1, 2026

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) January 1, 2026

Finalmente, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, deseó “feliz año nuevo para todos” y expresó su anhelo de que el 2026 llegue “con mucha paz y tranquilidad”, augurando que sea “el mejor año de sus vidas” y cerrando con una bendición para la República Argentina.