Javier Milei entró en el top 3 de los líderes mundiales más destacados del 2025

La encuesta fue realizada por el diario británico conservador The Telegraph. También figura en los rankings de MoneyWeek y The Economist.

Javier Milei quedó en el segundo lugar de una encuesta que eligió a los más destacados líderes mundiales que realizó el medio británico The Telegraph entre sus lectores. El primer lugar fue para Georgia Meloni y el tercero, para Donald Trump .

Según el diario, se recibieron más de 10.000 respuestas y de ellas surgió un claro top cinco. Los votantes de la encuesta -para la que los militantes libertarios de redes sociales hicieron una fuerte campaña en días previos llamando a participar- destacaron los avances de Milei en recomponer el rumbo de la economía argentina a través de un descenso fuerte de la inflación.

Milei también figuró en la lista de los cinco principales líderes mundiales que eligió un panel de periodistas del diario. El argentino y Meloni son los únicos dos líderes que figuraron en ambas encuestas.

Milei Meloni

El influyente periódico inglés posicionó al Presidente como el segundo líder mundial de 2025, resaltando la magnitud de las reformas impulsadas en Argentina y su repercusión internacional. El diario británico subraya el control de la inflación y el superávit fiscal, principalmente, que dan como resultado la estabilización macroeconómica y el cambio de expectativas, todos elementos que lo ubican entre los dirigentes más influyentes del escenario global.

La también británica revista MoneyWeek ubicó al Presidente como el segundo líder mundial de 2025, de acuerdo con la votación de sus lectores. La publicación destacó como hitos centrales de su gestión la reducción de la inflación y la obtención de superávit fiscal, así como el impacto del cambio de rumbo económico implementado en Argentina y los resultados alcanzados en menos de dos años, con mejoras visibles en la actividad económica y el acceso al crédito.

Por su parte, The Economist incluyó al jefe de Estado entre las dos figuras clave de 2025 a nivel global, destacando su rol como protagonista de uno de los procesos de reformas económicas más observados del mundo. En esta línea remarca también la fuerte baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el ordenamiento fiscal, así como el impacto de sus políticas pro-mercado en la economía argentina, posicionándolo como un caso central del debate internacional sobre reformas estructurales y liderazgo político en contextos de transformación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2006705420727984576&partner=&hide_thread=false FENÓMENO BARRIAL pic.twitter.com/B60ClDuwhp — Javier Milei (@JMilei) January 1, 2026

Milei se autoevaluó en Año Nuevo: "Hemos cumplido con todas nuestras promesas"

El presidente Javier Milei compartió este 31 de diciembre un mensaje con motivo del Año Nuevo, en el cual realizó un balance de su primer año de gestión. Durante su discurso, el mandatario nacional afirmó con contundencia: “Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”.

En un mensaje grabado, el jefe de Estado destacó que su administración logró evitar la "peor crisis de la historia argentina" a través de un programa de ajuste fiscal y reformas estructurales.

El presidente Javier Milei subrayó que, tras décadas de decadencia, el país ha comenzado a recorrer un camino de estabilidad y crecimiento económico.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iñaki Gutierrez (@inakiigutierrez)

El mandatario, que también realizó un posteo en la red social X, enfatizó que el principal objetivo de su gobierno fue el déficit cero, una meta que calificó como innegociable para garantizar el futuro de los argentinos. "Dijimos que veníamos a terminar con la inflación y estamos cumpliendo", sostuvo Javier Milei ante la audiencia.

Además de los logros económicos, el presidente se refirió a la importancia de las reformas enviadas al Congreso, asegurando que cada medida fue diseñada para devolverle la libertad a los ciudadanos. De cara al 2026, el mandatario se mostró esperanzado y pidió a la sociedad "persistir en el esfuerzo" para consolidar el cambio.

milei año nuevo

Finalmente, el mensaje de Javier Milei concluyó con un saludo para todas las familias argentinas, reafirmando su compromiso de continuar trabajando bajo las mismas premisas con las que asumió el poder.