Milei se autoevaluó en Año Nuevo: "Hemos cumplido con todas nuestras promesas"

El presidente brindó un mensaje por el fin de año donde destacó los logros de su gestión. Aseguró que se evitó una catástrofe económica.

El presidente Javier Milei compartió este 31 de diciembre un mensaje con motivo del Año Nuevo , en el cual realizó un balance de su primer año de gestión. Durante su discurso, el mandatario nacional afirmó con contundencia: “Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”.

En un mensaje grabado, el jefe de Estado destacó que su administración logró evitar la "peor crisis de la historia argentina" a través de un programa de ajuste fiscal y reformas estructurales.

El presidente Javier Milei subrayó que, tras décadas de decadencia, el país ha comenzado a recorrer un camino de estabilidad y crecimiento económico.

El mandatario, que también realizó un posteo en la red social X, enfatizó que el principal objetivo de su gobierno fue el déficit cero, una meta que calificó como innegociable para garantizar el futuro de los argentinos. "Dijimos que veníamos a terminar con la inflación y estamos cumpliendo", sostuvo Javier Milei ante la audiencia.

Además de los logros económicos, el presidente se refirió a la importancia de las reformas enviadas al Congreso, asegurando que cada medida fue diseñada para devolverle la libertad a los ciudadanos. De cara al 2026, el mandatario se mostró esperanzado y pidió a la sociedad "persistir en el esfuerzo" para consolidar el cambio.

Finalmente, el mensaje de Javier Milei concluyó con un saludo para todas las familias argentinas, reafirmando su compromiso de continuar trabajando bajo las mismas premisas con las que asumió el poder.