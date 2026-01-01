Cómo recibieron el 2026 las figuras de la farándula argentina

Desde la China Suárez y Mauro Icardi, pasando por Pampita y hasta Nicole Neumann, los detalles de los brindis de los famosos.

Durante las celebraciones de la llegada del 2026 , muchos famosos se mantuvieron activos en las redes sociales donde compartieron postales íntimas y producidas de sus festejos de Año Nuevo. Fotos, videos y mensajes marcaron las primeras horas del año y dejaron ver con quién eligió brindar cada figura de la farándula argentina y cuáles fueron los looks protagonistas de la noche.

El blanco volvió a imponerse como el color más elegido, una tradición que se repite cada verano, aunque también hubo espacio para el negro y el rojo, como el vestido que lució la China Suárez. Y precisamente con Mauro Icardi fueron de los primeros en mostrar su celebración. Ambos compartieron imágenes desde un lujoso restaurante turco, donde recibieron el nuevo año a solas. La pareja inició así el 2026 sin sus hijos, ya que las hijas del futbolista pasaron la fiesta con Wanda Nara y los hijos de la actriz celebraron con sus respectivos padres.

Wanda, por su parte, eligió un festejo familiar en su casa de Punta del Este. Allí recibió el año nuevo junto a sus cinco hijos y a su pareja, Martín Migueles. Para la ocasión, la empresaria apostó por un vestido blanco tejido, con la espalda descubierta, que mostró frente al espejo del baño y del living de la propiedad. Además, expresó su agradecimiento por poder tener a todos sus hijos juntos en una fecha tan significativa.

image

image

Por su parte, Pampita dio que hablar con su look en la previa de Año Nuevo en Punta del Este, donde está acompañada por su novio, Martín Pepa.

Otro de los encuentros que llamó la atención fue el de Marcelo Tinelli, quien recibió el 2026 junto a sus tres hijos menores, Francisco, Juana y Lorenzo. Tras un 2025 atravesado por peleas y polémicas, el conductor pudo compartir esta fecha con los hijos que tiene en común con Paula Robles y Guillermina Valdés.

El Año Nuevo de los famosos

Camila Homs y el Principito Sosa vivieron una noche especial a la espera de su primera hija juntos. En la misma sintonía, Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron el comienzo del año con su hijo, quien había recibido el alta médica pocos días antes.

image

image

Nicole Neumann cerró el 2025 junto a todos sus hijos y su esposo, Manu Urcera, en Punta del Este. La modelo y las hijas que tuvo con Fabián Cubero se vistieron de blanco y mostraron sus looks. Un detalle de la gran mesa familiar de la modelo dio que hablar: su hija mayor, Indiana, que hace poco oficiliazó su romance con el futbolista Thiago Silvero, lo invitó a pasar Año Nuevo y posaron todos para la postal que luego publicó Nicole.

Paula Chaves y Pedro Alfonso también compartieron su noche especial desde Carlos Paz, donde el productor se encuentra haciendo temporada teatral. La pareja celebró con una cena de Año Nuevo junto a algunos compañeros de elenco, entre ellos Juli Poggio, y retrató el clima relajado del festejo.

También mostraron parte de sus festejos figuras como Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Eliana Guercio y el Chiquito Romero, Ángel di María y Jorgelina Cardoso, María Becerra y JRei, Sabrina Rojas, Yanina Latorre, L-Gante, Luck Ra, Matías Alé, Luciana Salazar, Nacho Castañares, Sol Pérez, Cande Vetrano, Lourdes Sánchez y el Chato Prada, que dejaron en claro que el 2026 empezó con brindis, afectos y mucha exposición en redes.

Las imágenes

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image