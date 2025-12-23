El grave accidente de la hermana de Lionel Messi: qué se sabe de su estado de salud

A días de su casamiento, María Sol se descompensó mientras manejaba su camioneta en Miami. Tuvo que ser asistida por Emergencias.

Pasaban tan sólo horas de conocerse que María Sol Messi, la hermana de Lionel , se casaría que fue noticia nuevamente al conocerse un impactante accidente que sufrió en Miami mientras manejaba su camioneta.

La hermana del futbolista se descompensó mientras conducía su vehículo , perdió el control y terminó protagonizando un accidente. La joven de 32 años de edad sufrió distintas lesiones, entre ellas quemaduras y la fractura de 2 vértebras.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM en diálogo con Cecilia Cuccittini, quien brindó algunos detalles del estado de salud que atraviesa María Sol. A raíz de este choque, se prevé que el casamiento con un DT del Inter Miami, el cual tenía fecha para el mes de enero.

"Tengo información que ya la chequeé: tuvo un accidente la hermana de Messi", dijo De Brito y aseguró: "Está bien. Está fuera de peligro", reveló el periodista de espectáculos.

Qué pasará con el casamiento de la hermana de Lionel Messi

Según explicó De Brito, a raíz de la descompensación chocó contra una pared y se produjo el terrible accidente que la tuvo como protagonista. Aún así, la hermana del futbolista ya se encuentra en Rosario haciendo la terapia de rehabilitación correspondiente.

"Llora porque es cero mediática y no sabe hacer notas ni cómo se filtró la información”, le confesó Celia al conductor, quien afirmó: "Se va a retrasar el casamiento, que de última es lo menos importante, porque tiene una rehabilitación muy larga".

Las lesiones que sufrió -fractura de dos vértebras, una quemadura de consideración, una lesión en la muñeca y una fractura en el talón- implican una recuperación que llevará mucho tiempo, retrasando así su boda que tenía fecha prevista el próximo 3 de enero con Julián "Tuli" Arellano, entrenador del Inter Miami.

Aún no trascendieron precisiones oficiales sobre la mecánica exacta del episodio, ya que la familia optó por el hermetismo y la cautela en medio de la situación médica.

Quién es María Sol Messi, la hermana empresaria del futbolista

Diseñadora de indumentaria y emprendedora, la joven rosarina siempre mantuvo un perfil bajo, aunque con una fuerte impronta creativa. Durante un tiempo vivió en España, pero luego regresó a la Argentina para desarrollar sus proyectos propios.

Uno de los primeros fue su participación en The Messi Store, la marca de indumentaria de su hermano, donde trabajó como brand manager junto a Virginia Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger.

Con el tiempo, Sol impulsó su propio camino en la industria textil y creó Bikinis Río, una marca independiente de trajes de baño que logró instalarse con fuerza en redes sociales. Una de sus principales clientas es Antonela Roccuzzo, quien en reiteradas ocasiones lució diseños de su cuñada y los compartió con sus seguidores.

En su vida privada, María Sol está en pareja hace 12 años con "Tuli" Arellano, integrante del cuerpo técnico de las divisiones formativas del Inter Miami.

La historia de amor entre ambos se remonta a su adolescencia en Rosario, donde tenían amigos en común y se conocían desde muy chicos en el barrio La Bajada.