La "cargada" de Felipe Melo a River que se volvió viral en redes

Aunque lleva prácticamente un año retirado de toda actividad futbolística, el ex central brasileño, Felipe Melo , sigue intensamente conectado al día a día del fútbol. A tal punto que, de vacaciones, un seguidor le preguntó por Boca e, inmediatamente, el ex jugador de Fluminense, Palmeiras, entre otros, disparó una cargada contra River .

A pesar de que nunca vistió los colores del elenco Xeneize, el ex mediocampista siempre se reconoció abiertamente hincha del cuadro de la Ribera. Por lo tanto, no tardó en burlarse del Millonario en sus historias de Instagram. " El más grande va a jugar la Copa Libertadores, el pequeño no", soltó entre risas.

Previamente, explicó que desea viajar a Buenos Aires para alentar al equipo de Claudio Ubeda en el máximo certamen continental. "Lo que quiero es tomar un vuelo desde Río en dirección a la Argentina, salir del aeropuerto, tomar un taxi e ir a La Bombonera", reconoció.

De esta manera, Felipe Melo volvió a sumar un capítulo a sus excentricidades fuera del campo de juego y en esta ocasión con un guiño a Boca y un dardo a River.

Valentino Simoni se va de Boca a préstamo y jugará en otro equipo de primera división

Valentino Simoni, uno de los nombres más destacados de la Reserva de Boca en 2025, se irá del club a préstamo para sumar rodaje en Primera División. El delantero de 21 años continuará su carrera en Gimnasia de Mendoza, recientemente ascendido a la Liga Profesional, en una salida que también tiene un costado especial para el sur del país: Simoni es nacido en Cipolletti, Río Negro, y se suma como un futbolista regional que da el salto a la máxima categoría.

La decisión llega después de un año fuerte del atacante con el equipo de Mariano Herrón, que se consagró campeón de la Copa Proyección del Clausura. En el acumulado de la temporada, Simoni jugó 36 partidos, marcó 13 goles y aportó una asistencia, números que lo posicionaron como una de las piezas más productivas de la Reserva xeneize.

Aun así, todavía no debutó oficialmente en Primera: sí integró convocatorias y estuvo en el banco en el 2-0 ante Tigre en La Bombonera, en la última fecha del Torneo Clausura.

Su recorrido en Boca ya venía cargado de títulos en divisiones formativas. Entre los logros más importantes figura la Copa Intercontinental 2023, y además tuvo participación decisiva en instancias definitorias: convirtió uno de los goles en la final del Clausura ante Gimnasia, que terminó 2-2 y se resolvió por penales, y pocos días después levantó el Trofeo de Campeones frente a Vélez, con triunfo 2-0.

El interés por su situación apareció temprano en el mercado: Banfield y Chacarita fueron dos de los clubes que lo siguieron de cerca. Finalmente, el destino será el Lobo mendocino, que integrará la Zona A del Apertura 2026 y tendrá un cruce marcado en el calendario: visitará a Boca en La Bombonera en la fecha 8, el fin de semana del 1° de marzo.

Nacido en 2004 en Cipolletti, Simoni llegó a Boca a fines de 2016 junto a su hermano mellizo Tiago —lateral derecho— tras una prueba en Plaza Huincul. De características potentes, movedizas y con gol, compartió etapas con futbolistas como Luca Langoni, Valentín Barco, Nicolás Valentini, Exequiel Zeballos y Lautaro Morales, aunque una lesión de ligamento cruzado en 2022 frenó su avance hacia Primera en el momento en que empezaba a asomarse.

En marzo del año pasado firmó contrato profesional con Boca hasta diciembre de 2028 y, desde entonces, se consolidó como figura en Reserva. Ahora, con el préstamo a Gimnasia de Mendoza, buscará lo que todavía le falta en su historia: minutos reales en Primera.