El incendio de un vehículo afectó gran parte de una vivienda en Plottier

Las llamas se desataron en el patio de una casa del barrio CGT 1° y provocaron importantes daños. Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar.

El incendio de un vehículo en el patio de una vivienda generó momentos de tensión durante la tarde de este jueves 1 de enero en la ciudad de Plottier , donde el fuego se propagó hacia la estructura de la casa y obligó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios .

El siniestro se registró alrededor de las 16:51 , cuando el cuartel recibió un aviso por incendio y de inmediato salieron 3 unidades hacia el domicilio ubicado en el barrio CGT 1° . Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el auto, que se encontraba en el patio de la vivienda, estaba envuelto en llamas y que el fuego ya se había propagado hacia el techo de la casa .

De acuerdo a la información oficial, las llamas afectaron gran parte del rodado y provocaron daños en la parte superior de la vivienda, principalmente en el sector del techo. Gracias al rápido accionar del personal de Bomberos, el incendio pudo ser controlado antes de que se extendiera al interior de la casa , evitando consecuencias mayores.

Desde el cuartel confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales tanto en el vehículo como en la estructura de la vivienda. Las causas del incendio no fueron informadas oficialmente y permanecen bajo evaluación.

incendio plottier

Inicio de año complicado para los bomberos de Plottier

Este episodio se dio en el marco de un inicio de año con intensa actividad operativa para los Bomberos Voluntarios de Plottier, que ya habían intervenido en otros dos hechos durante la madrugada de este jueves.

Apenas pasada la medianoche, los bomberos fueron convocados por un incendio en el patio de una vivienda ubicada sobre la calle Hueney. Ante la información inicial, que indicaba un foco de magnitud, se despacharon dos móviles al lugar. Sin embargo, al arribar, se constató que se trataba de una obra en construcción donde habría caído un elemento pirotécnico, originando un foco ígneo de pequeñas dimensiones, que fue extinguido rápidamente con agua.

accidente plottier

Horas más tarde, alrededor de las 3:15 de la madrugada, el personal del cuartel intervino en un siniestro vial ocurrido a pocos metros de la sede bomberil, en la intersección de las calles Libertad y Zabaleta. El choque involucró a una motocicleta y un automóvil particular, y dejó como saldo dos personas lesionadas.

Las víctimas, una pareja de jóvenes que circulaba en la motocicleta, fueron asistidas en el lugar y luego trasladadas al hospital de Plottier por una ambulancia. Según se informó, el automóvil estaba ingresando a un domicilio cuando fue impactado por la moto, y el conductor del rodado menor habría sufrido una fractura en una de sus manos.

Ante una emergencia, los vecinos de Plottier pueden comunicarse al 0299 493-3111 o acercarse directamente al cuartel de los Bomberos Voluntarios de Plottier, ubicado en Libertad N° 444.