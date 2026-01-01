Desesperada búsqueda del cuerpo del adolescente que se ahogó en el río Limay en Plottier

Bomberos de la Policía de Neuquén, Prefectura Naval y Defensa Civil trabajan arduamente. El triste suceso ocurrió en las primeras horas de la tarde del jueves.

Un intenso operativo de búsqueda se mantiene activo en el río Limay , en el sector conocido como La Herradura en Plottier , tras la desaparición de un adolescente que se arrojó al agua durante la tarde de este jueves 1 de enero y no logró salir.

Según confirmó a LM Neuquén , el jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, Carlos Mansilla, el trágico episodio ocurrió pasado el mediodía, cuando el menor se habría arrojado al agua junto a otra persona para refrescarse y desapareció de la superficie.

Desde el primer momento se desplegó un amplio operativo de emergencia en el lugar, con la intervención de Prefectura Naval, Bomberos de la Policía de Neuquén y Defensa Civil del Municipio.

rescate- río Limay- Plottier- 3- islas Archivo. Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento continúa bajo la figura de “persona desaparecida en el río”, ya que hasta el momento no se confirmó oficialmente el hallazgo del cuerpo ni el fallecimiento, aunque reconocieron que las expectativas de encontrarlo con vida son muy bajas debido al tiempo transcurrido y a las condiciones del cauce.

De acuerdo con la información actualizada, la desaparición se produjo minutos antes de las 13 horas, lo que motivó la inmediata activación del protocolo por accidente en aguas. Rápidamente, la guardia de Defensa Civil de Plottier recibió un llamado desde la Comisaría 46, solicitando colaboración ante la presunta desaparición del menor en el río Limay.

De manera inmediata, comenzaron las tareas los rastrillajes en el agua, utilizando un semirrígido de la institución. En paralelo se sumaron efectivos de Prefectura Naval, Bomberos de la Policía, Cruz Roja y personal policial, trabajando de forma coordinada en la búsqueda.

la herradura plottier

En diálogo con el sitio web Top Noticias, la directora de Defensa Civil, María Figueroa, explicó que también se dio intervención al área de Desarrollo Social y que la secretaria del área se hizo presente en el lugar para brindar contención y acompañamiento a la familia, que atraviesa horas de profunda angustia mientras continúa el operativo.

Según la información relevada, el adolescente de 14 años habría llegado hasta La Herradura junto a su familia desde la ciudad de Neuquén, específicamente del sector Cuenca XVI, para pasar el día de intenso calor en un sitio que no se encuentra habilitado como balneario. Al arrojarse al agua, el menor desapareció de la superficie, sin que pudiera ser localizado hasta el momento.

Desde los organismos que participan del operativo indicaron que, debido a la dinámica del río Limay y el tiempo transcurrido, la búsqueda se concentra actualmente en tareas de rastrillaje y eventual recuperación del cuerpo. No se descarta que el operativo se extienda durante las próximas horas, en función de la evolución de los trabajos.