Tragedia de Año Nuevo: un adolescente de 14 años murió ahogado en las aguas del río Limay

El suceso ocurrió este jueves por la tarde en ese sector del río en Plottier. En el lugar había muchas familias disfrutando el primer día del año.
En la primera hora de la tarde de este 1 de enero se confirmó que un adolescente murió ahogado mientras se encontraba disfrutando de las aguas del río Limay. El hecho ocurrió en el sector de La Herradura, en Plottier.
Según confirmó a LM Neuquén, el jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, Carlos Mansilla, el trágico accidente ocurrió minutos antes de las 15 horas. La víctima tiene 14 años.
En el lugar trabaja personal de Prefectura, Bomberos de la Policía de Neuquén y Defensa Civil del Municipio de Plottier.
Noticia en desarrollo.
