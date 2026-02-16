Desesperada búsqueda de un nene argentino en Paraguay: las últimas imágenes antes de desaparecer

Tobías Ariel Suárez, de 12 años, fue arrastrado por un raudal durante un temporal. Encontraron su ropa y hay un megaoperativo con militares y bomberos.

Tobías fue arrastrado por la correntada cuando iba a la despensa en Paraguay

Un dramático temporal en la localidad de San Lorenzo, Paraguay, derivó en una tragedia. Tobías Ariel Suárez , un nene argentino de 12 años, desapareció tras ser arrastrado por la fuerza del agua. En las últimas horas, se conocieron imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran los instantes previos al incidente.

El video, que ya circula en redes sociales y es clave para los investigadores, muestra al menor intentando cruzar una calle convertida en un río por las intensas lluvias. En las imágenes se observa la fragilidad del niño ante la corriente generada por el temporal, una situación que, según los vecinos, se repite cada vez que hay precipitaciones fuertes en la zona.

La desaparición ocurrió el pasado viernes, pasadas las 8 de la mañana, en el barrio Tayuazapé , en una localidad de las afueras de Asunción. Según testigos, Tobías habría sido succionado por un tubo de desagüe que no contaba con las medidas de seguridad ni rejillas correspondientes.

Embed La búsqueda de Tobías Suárez, arrastrado por un raudal en San Lorenzo el viernes, sigue activa con un operativo coordinado entre rescatistas, militares, policías y bomberos.



Se emplean drones, buzos, embarcaciones y maquinaria pesada para cubrir cinco puntos estratégicos del… pic.twitter.com/dJUEJ9XnoW — NPY Oficial (@npyoficial) February 15, 2026

Un intensa búsqueda

Las imágenes de las cámaras de vigilancia del sector muestran al nene argentino caminando bajo la lluvia persistente. Se lo ve dubitativo, tratando de encontrar un punto seguro para atravesar la calzada.

Sin embargo, la acumulación de agua en San Lorenzo se transforma rápidamente en raudales peligrosos capaces de arrastrar vehículos y personas.

Desde el primer momento de la denuncia, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional de Paraguay iniciaron un despliegue sin precedentes. Más de 500 efectivos de las Fuerzas Militares y personal de bomberos voluntarios trabajan en los rastrillajes que se extienden por varios kilómetros.

Hallazgo de prendas y rastrillajes

Durante la jornada del domingo, los equipos de rescate confirmaron un dato que aumentó la angustia de la familia: encontraron prendas de vestir que pertenecían a Tobías. El hallazgo se produjo en las cercanías del arroyo Tayazuapé, el cauce natural donde desembocan los desagües pluviales del barrio.

El operativo de búsqueda ahora se centra en un radio de unos nueve kilómetros, abarcando desde el punto de desaparición hasta la desembocadura en el arroyo Aratirí. "Las tareas continúan de forma ininterrumpida, priorizando la seguridad del personal interviniente", explicaron fuentes oficiales a cargo de la búsqueda del menor desaparecido.

Reinaldo Suárez, padre de Tobías, brindó declaraciones a la prensa paraguaya. "Tengo claro que vivo no lo voy a encontrar, pero necesito su cuerpo para darle una despedida digna", expresó con dolor.

El viernes, el niño había salido de su casa con la intención de realizar una compra rápida en un comercio cercano, pero nunca regresó.

La desaparición del nene argentino desató una ola de indignación contra las autoridades municipales de San Lorenzo. Los vecinos denunciaron que el proyecto de desagüe pluvial, que comenzó en diciembre, se encuentra paralizado y sin señalización adecuada.