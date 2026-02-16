Doble vuelco y final fatal: murió durante una jornada de pesca en kayak

A pesar de que sus compañeros lo rescataron y le practicaron maniobras de RCP en la orilla, no pudieron salvarlo. Ocurrió en Santa Clara del Mar.

Un trágico episodio conmocionó este fin de semana a la localidad de Santa Clara del Mar . Un pescador de 47 años, identificado como Mauricio Ríos , murió ahogado luego de que el kayak en el que navegaba se diera vuelta . La víctima, oriunda de Mar del Plata, formaba parte de una salida organizada a través de un grupo de WhatsApp.

Según los reportes del caso, el hombre había llegado a la zona alrededor de las 7 de la mañana. El primer incidente ocurrió apenas ingresó al agua , momento en que la embarcación se tumbó y uno de sus compañeros debió asistirlo para que pudiera continuar con la actividad.

Sin embargo, minutos más tarde se produjo un segundo vuelco que resultó fatal. Uno de los pescadores que circulaba por delante advirtió que Ríos ya no avanzaba y, al regresar sobre su recorrido, lo encontró en el agua. Tras pedir ayuda de inmediato, lograron trasladarlo hasta la orilla a la altura de Ruta 11 y Rapallo , en el barrio Santa Elena.

santa clara del mar (1)

Maniobras de RCP y pesar en la costa

Una vez en la playa, el personal interviniente comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Si bien el hombre recuperó signos vitales por unos instantes, volvió a descompensarse y falleció en el lugar, pese al esfuerzo de los presentes.

En el operativo trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar, personal de Defensa Civil y guardavidas, quienes se encargaron de retirar el cuerpo de la zona de costa.

La Ayudantía Fiscal, a cargo de Diego Benedetti, ordenó las actuaciones de rigor correspondientes para estos casos, incluida la realización de la autopsia para determinar fehacientemente los motivos del deceso. Por el momento, la causa fue caratulada preventivamente como averiguación de causales de muerte.

Trágica tarde en las aguas de Pueblo Blanco

Semanas atrás, un hombre que nadaba en el lago junto a sus hijos, perdió la vida luego de rescatar a uno de ellos que se estaba ahogando. A pesar de la ayuda y la atención médica que recibió, no logró sobrevivir y falleció.

El trágico suceso ocurrió ayer en la zona del desarrollo turístico que se ubica en jurisdicción del departamento El Cuy (RN). Según el testimonio de una vecina de Neuquén que se encontraba en el lugar, el padre junto a sus dos chicos pasaba la tarde en el lago Ezequiel Ramos Mexía cuando “de pronto, parece que uno de los hijos se hunde, el hombre lo agarra y luego él se empieza a ahogar, ya que no sabía nadar”.