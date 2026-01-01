Sirenas sin descanso: arduo trabajo de los bomberos en varias ciudades de Neuquén durante el Año Nuevo

En Plottier, Cutral Co y Villa La Angostura el personal de bomberos trabajó para apagar incendios. No hubo personas lastimadas, solo daños materiales.

La despedida del 2025 y el recibimiento del 2026 encontró a los Bomberos Voluntarios de Neuquén de varias ciudades con un arduo trabajo. Tuvieron que actuar para apagar incendios al menos en Plottier, Cutral Co y Villa La Angostura e intervenir en accidentes.

Las Fiestas de fin de año son fechas en las que los bomberos están más que atentos a las posibles situaciones que puedan aparecer. Incendios por utilización indebida de juegos artificiales, peleas callejeras por ingesta excesiva de bebidas alcohólicas y accidente automovilísticos.

En Plottier, los Bomberos Voluntarios empezaron el año con una salida pocos minutos después de la media noche. Fueron dos móviles los que salieron con urgencia ante el llamado por un incendio en el patio de una vivienda en la calle Hueney.

incendio plottier

"Se trataba de una obra en construcción donde aparentemente había caído un elemento pirotécnico en el patio. En primera instancia se nos informó que se trataba de un incendio grande por lo que se despacharon dos móviles, pero al llegar al lugar se constató que era un incendio pequeño, así que un poco de agua fue suficiente", relató a LM Neuquén el jefe del cuartel de Bombeos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, quien confirmó que no hubo lesionados, ni daños estructurales.

Más tarde, a las 3.15 de la madrugada, los bomberos intervinieron en un accidente vial a pocos metros del cuartel, en las calles Libertad y Zabaleta. En esa esquina, un siniestro vial entre una moto y un automóvil particular dejó dos lesionados que circulaban en la moto.

accidente plottier

Los lesionados eran una pareja de jóvenes, quien fueron trasladados al hospital Plottier por una ambulancia.

Mansilla contó que si bien los bomberos no participan en este tipo de accidentes, intervinieron ya que una persona que vio el accidente avisó en el cuartel. "Se concurrió al lugar, el auto involucrado pertenecía a una persona del domicilio y aparentemente estaba ingresando a su casa cuando fue investido por la motocicleta en la que venían estos dos muchachos", describió y contó además que el conductor de la moto tendría una fractura en la mano.

Incendio en Cutral Co

En tanto, en Cutral Co, los Bomberos Voluntarios trabajaron en el incendio de una casa en las primeras horas del año. Un incendio de grandes proporciones se registró en Antártida Argentina y Eguinoa, en el barrio Unión, según precisó el portal local Cutral Co al Instante.

incendio cutral co 1

Los bomberos voluntarios fueron convocados hasta el sector, aunque al llegar las llamas ya habían tomado la construcción de la casa que fue fuertemente afectada. La circulación vehicular por la calle Eguinoa se redujo solo a una mano. La Policía se encargó de controlar el tránsito para facilitar la llegada de las unidades de los Bomberos Voluntarios.

La extinción demoró varios minutos y se debieron realizar las tareas de enfriamiento para evitar que se reavive el fuego.

También los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura tuvieron que enfrentar un in cendio. En este caso fue en el último día del año 2025 en una vivienda ubicada en el barrio Las Margaritas.

incendio villa la angostura

Los Bomberos recibieron en llamado para hacerse presentes una casa situada en Tolosa y Barbagelata. Fueron varias autobombas las que se acercaron al lugar, aunque al llegar el incendio ya estaba generalizado.

Trabajaron en controlar las llamas para evitar que se traslade a otras casas lindantes. También se acercó personal del hospital local para asistir a las personas, aunque ninguna resultó lesionada.