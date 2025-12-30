Foto para recuerdo: la imagen de Messi con una camiseta del ascenso que recorrió el mundo

Mientras descansa en su Rosario natal en medio del descanso tras la temporada, el astro posó con la camiseta de un reconocido club.

Todos quieren la foto con Lionel Messi . Su figura cosechada por sus logros futbolísticos en su carrera deportiva, que lo colocan como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, hacen que hasta los clubes poco conocidos en el mundo tomen relevancia.

En las últimas horas un club del ascenso tuvo su foto esperada y deseada durante la visita del astro rosarino a su Rosario natal en modo de descanso debido a las fiestas de Navidad y año nuevo. Es que en las redes sociales apareció una imagen del '10' y capitán de la Selección argentina con la camiseta del histórico Tristán Suárez .

Fue el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, quien compartió la imagen en su cuenta personal de X (ex Twitter): " El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo. Gracias Leo, aguante Tristán Suárez".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranadosGaston/status/2005634424537231775&partner=&hide_thread=false El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo. Gracias Leo, aguante @TSuarezOficial pic.twitter.com/XeqalTTq0E — Granados Gastón (@GranadosGaston) December 29, 2025

Con qué otra camiseta del ascenso se tomó foto en 2025

Pocas veces Lionel Messi fue visto con camisetas que no tengan que ver con clubes por los que ha pasado como Barcelona y París Saint-Germain o la Selección argentina, o quizás con Newell's de Rosario club con el que se identifica debido a su ciudad natal y es hincha confeso. Sin embargo hace algunas horas el astro fue visto en la redes sociales posando con una camiseta de un club particular.

El ascenso argentino quedó representado en una camiseta con la que el '10' de la Selección argentina se sacó una foto durante su estadía en el Inter Miami. Fue el club Atlanta, que batalló hasta el reducido en la primera nacional para ascender a la Primera División pero quedó afuera, quien tuvo el privilegio de tener al jugador que trasciende colores.

"Ahora sí, la más linda del mundo para el mejor del mundo", escribió en sus redes sociales el club porteño ubicado en el barrio Villa Crespo, donde se lo ve a Messi junto a dos personas que también portaban las camisetas del bohemio. Seguramente, el futbolista pondrá el ejemplar en su gigantesca colección de camisetas que cosechó durante su carrera profesional.

"La sonrisa de Messi al ver que la camiseta de Atlanta llevaba su nombre es la misma que nos sacó a nosotros. Gracias capitán, un honor que te haya llegado la del Bohemio para tu colección", escribió también junto a otro video.

River va a la carga de un compañero de Messi tras las negociaciones complicadas con Santino Andino

Santino Andino era el plan A que tenía Marcelo Gallardo y la dirigencia de River de cara a la temporada 2026 para mejorar la delantera luego de la salida de Miguel Ángel Borja. Sin embargo las negociaciones empezaron a transitar por un camino sinuoso debido a que el jugador cambió la representación.

El joven futbolista dejó a Hernán Berman, agente cercano al entrenador del plantel mayor, y pasó a ser representado por una agencia de nivel internacional. Ante esa situación las negociaciones se frenaron y podrían llegar a su fin en las próximas horas. Con este panorama, el millonario podría ir en búsqueda de un compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

Se trata de Tadeo Allende, una pieza importante para el equipo con sede en Fort Lauderdale convirtiendo 24 goles en 54 partidos para ayudar a que el equipo logre el título en la MLS. Luego de pasar sin pena ni gloria por el Celta de Vigo, se convirtió en un futbolista importante por el que River podría ofertar para quedarse con el 50% de la ficha por un monto que no fue revelado.

Lo que tienen en claro en el millonario es que solo intentarán contratar a uno de los jugadores: Andino, con expectativas de saltar a Europa, o Allende.