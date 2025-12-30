Francia estaba por prohibir los vasos de plástico desechables pero dio marcha atrás

Un decreto oficial modificó el cronograma previsto desde 2021 y extendió el plazo. Cuáles fueron las razones.

Francia aplazó hasta 2030 una prohibición que debía implementarse desde el próximo 1 de enero de 2026.

A días de entrar en vigor una normativa que implicaba eliminar el plástico en los vasos desechables , Francia tuvo que dar marcha atrás y postergar esa decisión. Lo hizo a través de un decreto oficial que introdujo cambios sustanciales a la legislación prevista desde 2021.

La normativa fue firmada de manera conjunta por el Ministerio de Transición Ecológica, Biodiversidad y Negociaciones Internacionales sobre Clima y Naturaleza, y el Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, Energía y Soberanía Digital de Francia. En específico, indica que el país europeo aplazó hasta 2030 una prohibición que debía implementarse desde el próximo 1 de enero.

Según esa disposición, la prohibición total del plástico en los vasos descartables se postergó por cuatro años con el objetivo de evaluar la viabilidad técnica de las alternativas disponibles.

Además, el documento introdujo cambios en los plazos de revisión y en los períodos habilitados para la liquidación de existencias, que pasan a ser más extensos que los previstos originalmente.

Cuáles con los cambios en el calendario y en los límites de plástico

La regulación original, establecida por decreto el 24 de septiembre de 2021, había fijado un esquema progresivo de reducción del contenido plástico en los vasos de un solo uso, en busca del cuidado del medio ambiente.

Ese cronograma establecía un límite del 15 por ciento a partir del 1 de enero de 2022, del 8 por ciento desde el 1 de enero de 2024 y, finalmente, la autorización exclusiva de vasos sin plástico o con trazas mínimas desde el 1 de enero de 2026.

vaso de plástico Francia El cambio responde, entre otras cosas, a las conclusiones de una revisión realizada en 2025.

La nueva orden modifica ese último punto y aclaró que el cambio responde a las conclusiones de una revisión realizada en 2025, que analizó las posibilidades técnicas de eliminar completamente el plástico de los vasos que continuarían autorizados tras el año próximo.

Además, se redefinió el calendario de evaluaciones futuras. Mientras que el decreto de 2021 preveía una revisión en 2024, la nueva normativa establece que el próximo examen de avances se realizará en 2028, con el objetivo de supervisar el desarrollo de soluciones alternativas a los vasos descartables que contienen plástico.

Por qué se aplazó la medida

El aplazamiento de la prohibición derivó de una revisión técnica realizada durante todo este año y luego de las observaciones recibidas en una consulta pública llevada a cabo entre el 1 y el 22 de diciembre pasados.

Vasos de plástico Francia El decreto del Gobierno de Francia introdujo cambios sustanciales a la legislación prevista desde 2021.

Ese proceso permitió recabar aportes de distintos actores involucrados en la fabricación, importación y comercialización de vasos de un solo uso.

El decreto publicado señala que la modificación busca “tener en cuenta las conclusiones del análisis de la situación que se ha hecho este año sobre las posibilidades técnicas de aplicar esa proscripción”.

Nuevo plazo para liquidar los productos existentes

Otro de los cambios introducidos es la ampliación del período permitido para la liquidación de existencias. Mientras que la normativa anterior otorgaba seis meses a partir de cada fecha límite, la nueva extiende ese plazo a doce meses para los vasos fabricados o importados antes de los nuevos vencimientos.

En Francia, desde 2021 rigen prohibiciones sobre sorbetes, cubiertos y palitos descartables. A partir del año siguiente, también se impidió la comercialización de bolsitas de té envueltas en plástico, el embalaje plástico de diarios y revistas para su distribución, y se establecieron límites al uso de envoltorios plásticos en frutas y verduras.