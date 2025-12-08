Un insólito problema afectó a cientos de obras en el Louvre, semanas después del robo millonario

Personal del museo reportó un inconveniente edilicio que influyó en textos que datan de finales del XIX y principios del XX.

El Louvre reportó una fuga de agua en la biblioteca de Antigüedades Egipcias que afectó centenares de documentos.

Pocas semanas después de sufrir un millonario robo de joyas, el Museo del Louvre volvió a estar en el centro de la atención pública no solo de Francia , sino también de distintas partes del mundo, por otro insólito problema .

Esta vez, el tradicional establecimiento cultural reportó una fuga de agua en la biblioteca de Antigüedades Egipcias que afectó a centenares de documentos utilizados por investigadores y especialistas. Según datos confirmados por el propio museo, entre 300 y 400 documentos fueron alcanzados por la filtración .

En específico, su administrador general adjunto, Francis Steinbock, informó que el material comprometido corresponde a “revistas de egiptología” y “documentación científica” empleada de manera habitual por profesionales dedicados al estudio del patrimonio del museo. El directivo sostuvo, además, que los volúmenes afectados fueron editados entre fines del siglo XIX y comienzos del XX .

En paralelo, señaló que no existen pérdidas consideradas definitivas dentro de esas colecciones y que se trata de documentos relevantes para la consulta, aunque “de ninguna manera únicas en el mundo”.

Por su parte, en un mensaje fechado un día después del episodio, la Tribune de l’Art reportó que “una válvula que alimentaba las tuberías encima de la documentación, que se sabía que estaban defectuosas, provocó una importante inundación de agua sucia que dañó gravemente obras y documentos y deterioró considerablemente los espacios de trabajo de nuestros compañeros”.

Robo mueseo de Louvre El Louvre continúa atravesando la investigación por el robo de joyas valoradas en unos 100 millones de dólares

El informe también detalló que la alfombra del área quedó completamente empapada y que los despachos del sector se volvieron inutilizables.

Los empleados que se encontraban en el lugar lograron detener la fuga antes de que alcanzara una caja eléctrica situada en un nivel inferior. De acuerdo con el informe interno, evitaron un incidente catalogado como “grave”, en caso de que el agua hubiera tenido contacto con el sistema eléctrico.

Cómo descubrieron la filtración en el Louvre

El Louvre explicó que la filtración fue detectada el 26 de noviembre (aunque el caso se conoció en los últimos días) y se originó en una parte de la red hidráulica destinada a alimentar los equipos de calefacción y ventilación de la biblioteca.

Precisó también que la apertura accidental de una válvula del sistema generó la rotura de una canalización ubicada sobre una de las salas, lo que causó el ingreso de agua que alcanzó directamente los documentos almacenados en el sector.

En ese sentido, Steinbock precisó que ese sistema se encuentra fuera de servicio desde hace meses debido a su estado y que está previsto su reemplazo a partir de septiembre de 2026 como parte de un plan de obras de larga duración.

Qué harán con las obras afectadas

El material alcanzado por el agua será sometido a un proceso de secado y posteriormente enviado a restauración. Una vez terminado ese trabajo, los documentos serán reincorporados a sus estantes originales.

Además, el museo llevará a cabo una investigación interna destinada a establecer las circunstancias que permitieron que la válvula se abriera por error y determinara la filtración.

El episodio ocurrió mientras el Louvre continúa atravesando la investigación por el robo de joyas valoradas en unos 100 millones de dólares, llevado a cabo el 19 de octubre pasado por un grupo de delincuentes que ingresó con un montacargas a la galería de Apolo. Si bien los integrantes del comando fueron detenidos, el botín todavía no pudo ser recuperado.