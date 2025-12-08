Asesinato con una llave cruz tras discutir por un choque: detuvieron e imputaron a los acusados

Dos varones fueron imputados por el asesinato de Tomás Nehuén Villagra, quien fue golpeado con una llave cruz tras una discusión por un choque en la ciudad de Añelo. La acusación la realizó este sábado la fiscal Lucrecia Sola en una audiencia en la Ciudad Judicial en la que pidió que ambos acusados queden detenidos con prisión preventiva.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Lucrecia Sola planteó que los acusados cometieron el hecho el 6 de diciembre pasado, alrededor de las 6.20 de la mañana, en la zona de las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato.

En forma previa a la agresión a la víctima, existió un choque entre una camioneta Chevrolet S-10 en la que circulaba Villagra, y los acusados que lo hacían en un auto Peugeot 208: E.S.O manejaba y A.M.C.G iba de acompañante, mientras que una mujer permanecía en el asiento trasero.

lucrecia sola y agustina bouyer.jpg

La teoría fiscal sobre el asesinato en Añelo

La fiscal del caso relató que tras el incidente vial, los acusados salieron a buscar a la camioneta hasta que la alcanzaron y ambos ocupantes del auto se bajaron y comenzaron a gritarle a la víctima. “Me chocaste el auto”, le dijo uno a la víctima, según relataron testigos.

Luego, E.S.O tomó una llave cruz del baúl y junto a A.M.C.G fueron hacia el vehículo en el que estaba la víctima: A.M.C.G abrió la puerta del conductor, sacó a Villagra de la camioneta y mientras lo sostenía de la ropa, E.S.O comenzó a golpearlo con la llave cruz en la zona de la cabeza y la parte superior de la espalda.

Los atacantes huyeron en su vehículo, que horas después, fue secuestrado junto al arma letal utilizada en el violento episodio durante tres allanamientos realizados en el marco de la investigación. Primero fue detenido el acompañante, un joven de 28 años. Pasado el mediodía, el conductor del 208 -otro joven de 28- se entregó voluntariamente en la comisaría 10°.

Añelo - comisaria 10 -policia (5).JPG

“Como resultado de la agresión, la víctima cayó al suelo de manera inmediata y falleció debido a un traumatismo de cráneo grave”, detalló la asistente letrada. El caso fue reconstruido gracias a la rápida pesquisa por parte del personal y de la brigada de Investigaciones de la comisaría 10°, permitieron desenredar la trama del macabro episodio que comenzó con un incidente de tránsito.

La acusación

El delito que les atribuyeron a los dos imputados fue homicidio simple, en calidad de coautores. Entre la prueba recolectada en la investigación, figuran imágenes de cámaras de seguridad, así como el secuestro de calzado y ropa de los acusados y la llave cruz utilizada en el hecho, que tenía manchas de sangre. También relatos de diferentes testigos que vieron la agresión.

Como medida cautelar, desde el MPF se requirió que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva por seis meses por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Cristian Piana, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por un plazo de seis meses.