Mataron a un nene de 10 años: la confesión del asesino, que también es menor

Un llamado a la policía alertó sobre el brutal hecho. El nene vivía junto a sus hermanitos y un tío.

Un brutal crimen mantiene conmocionado a la comunidad, tras conocerse el asesinato de un nene de tan solo 10 años. El principal sospechoso también es menor de edad.

Fuentes policiales precisaron que el chico fue hallado sin vida en la casa de su tío abuelo. La Justicia investiga a un adolescente que se entregó en una comisaría de la localidad de San Miguel de Tucumán .

Todo ocurrió en una vivienda ubicada en el pasaje Paraguay al 100, donde la víctima vivía junto a sus dos hermanos , de 6 y 15 años, y su tío abuelo, de 65.

Según las primeras informaciones que dieron a conocer los investigadores, todo comenzó cuando un menor de 16 años llamó al 911 en la mañana del lunes y alertó sobre la muerte del nene. Habría dicho que el chico murió por estrangulamiento.

Cuando los efectivos policiales llegaron a la vivienda, encontraron al nene sin vida mientras sus familiares recién se despertaban.

El nene fue asesinado por asfixia: la hipótesis que investiga la policía

La policía confirmó que la víctima vivía junto a sus dos hermanos bajo el cuidado de su tío abuelo, tras el abandono de la madre y el fallecimiento del padre.

En la noche que sucedió el brutal crimen, el adolescente de 16 años - amigo de los hermanos - se había quedado a dormir con ellos ya que solían jugar juntos en el barrio y su presencia en la casa era habitual.

Según la reconstrucción de los hechos, el llamado al 911 fue cerca de las 7 de la mañana del lunes, el adolescente llamó al servicio de emergencias para alertar que algo grave había sucedido. Primero dijo que el niño podría haber muerto asfixiado y luego habría admitido ser el responsable, indicando además dónde se encontraba.

Fue así que los gentes policiales acudieron al lugar señalado y encontraron al adolescente. Desde allí se dirigieron juntos al domicilio de la víctima, donde fueron recibidos por el tío abuelo que tenía a cargo a los menores.

En la habitación donde dormían los hermanos, dos de los niños se despertaron. Al revisar al tercero advirtieron que no reaccionaba. Personal del 107 confirmó el fallecimiento.

Por el momento se aguardan los resultados de la autopsia, y aún no se determinó si hubo abuso sexual. También investiga si el adolescente de 16 padece algún trastorno psiquiátrico y si comprende la gravedad de sus actos, y quedó alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), a la espera de que se defina su situación procesal. Allí permanece aislado y bajo evaluación de profesionales que deberán determinar su situación procesal.

Su hermana mencionó que podía mostrarse agresivo y que había atravesado episodios depresivos.

Al tener 16 años, el sospechoso es penalmente responsable según la legislación vigente, salvo que un informe psicológico o psiquiátrico determine su inimputabilidad. El caso quedará finalmente en manos de un juez de Niños, Niñas y Adolescentes.