Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Senado: "Fue una charla muy importante"

Este jueves por la tarde la senadora libertaria Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en su despacho del Senado. El gendarme argentino estuvo 448 días preso en Venezuela y llegó a la Argentina este lunes, con la gestión llevada a cabo por la AFA.

En conferencia de prensa este miércoles, Gallo ya había adelantado brevemente su experiencia mientras estuvo en el centro de detención El Rodeo I en Caracas. " El Rodeo I es un lugar de torturas psicológicas y no muy grato para contarlo" , expresó.

De esta forma, posterior a su conferencia de prensa se pactó el encuentro con la ex ministra de Seguridad brindó detalles sobre lo hablado. Al encuentro se sumó el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el senador libertario Agustín Monteverde y el radical Maximiliano Abad.

"Fue una charla muy importante. Yo como ministra de Seguridad seguí el caso desde el primer día", dijo la senadora al salir de su despacho. A su vez, adelantó que Gallo seguirá en sus funciones: "Primero hará un tiempo de adaptación y luego vendrán sus tareas de gendarmería".

nahuel gallo patricia bullrich

El rol de la AFA en el traslado de Nahuel Gallo

La Asociación del Fútbol Argentino fue quien realizó este rescate bajo el título "el fútbol, un puente humanitario" logró traer de vuelta al país al gendarme argentino.

Esta maniobra, según reveló Bullrich, fue algo que se enteró Nahuel al subirse al avión que lo trajo de regreso: "Él decidió no decirlo (en la conferencia que dio el miércoles) porque su país estuvo siempre. Les agradeció, pero lo quiere mantener de manera privada".

"Hubo un intento de apropiación. Ellos pueden llegar a Delcy Rodríguez, nosotros no. Nuestra embajada fue destruida, siempre tuvimos dificultades", lanzó Bullrich, haciendo alusión al agradecimiento de la Asociación a la presidenta interina de Venezuela.

afa gobierno justicia nahuel gallo La liberación del gendarme argentino ocurrió el fin de semana.

A los pocos metros de la oficina de Bullrich, la vicepresidenta Victoria Villarruel, almorzó con sus más estrechos colaboradores: los secretarios Parlamentario, Agustín Giustinian, Administrativo, Alejandro Fitzgerald y de Seguridad, Claudio Gallardo. En ningún momento hubo invitación a la vicepresidenta a sumarse al encuentro.

"Hasta el último día fuimos ficha de cambio"

El argentino habló por primera vez este miércoles sobre su detención en la cárcel El Rodeo 1 y contó cómo fueron sus primeros días en la Argentina.

"El Rodeo I es un lugar de torturas psicológicas y no muy grato para contarlo", expresó Nahuel sobre el lugar de detención sobre el que se encontraba. "Tuve la oportunidad de haber salido el domingo con mucha incertidumbre", sumó.

"No podemos mirar para otro lado, Venezuela está en una supuesta transicisión pero los presos políticos esperan a ser liberados", indicó.

"No teníamos visitas, no teníamos llamadas", recordó sobre su momento de detención, agradeciendo a su vez a sus compañeros de prisión.

Nahuel Gallo conferencia (2)

Según precisó, hay otros 24 extranjeros que esperan ser liberados. "No bajen los brazos, ayuden a la gente porque esto no terminó. Yo sigo encerrado, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros yo no estoy libre", dijo sobre sus compañeros del Rodeo I, centro de detención en Caracas.

"Le mando saludo a esos chicos porque ellos son fuertes, me han acompañado, les he ayudado, les he dado fortaleza mental, porque no solamente ahí hay un país, ahí hay extranjeros secuestrados. Eso es lo que éramos. Y hasta el último día fuimos ficha de cambio. Y eso es feo", concluyó su conferencia de prensa.