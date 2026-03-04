La Justicia citó a Nahuel Gallo para prestar declaraciones por delitos de lesa humanidad

El gendarme argentino sería un testigo clave para avanzar en la causa que indaga sobre la dictadura en Venezuela.

Este miércoles, el gendarme Nahuel Gallo fue citado por el juez federal Sebastián Ramos para ser testigo en la causa que investiga en Argentina delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y en la que tiene pedido de captura internacional Nicolás Maduro.

Según el magistrado, el gendarme que estuvo 448 días preso en Venezuela , podría aportar datos en la investigación. Tanto él como su familia denunciaron que estuvo incomunicado y sin asistencia legal durante gran parte de su cautiverio .

Esta citación judicial que recibió responde al pedido de la querella , que argumentó que Gallo podría aportar "conocimiento sobre los sucesos que aquí se pesquisan, denunciados como ejecutados por la estructura del Estado venezolano". En sus fundamentos, el juez Ramos subrayó la necesidad de reforzar el "plexo probatorio" sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se investigan.

La causa se sostiene en diversas acciones judiciales, entre ellas el pedido de extradición formulado por el juez Ramos contra el ex presidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en los Estados Unidos por otras causas, para que sea indagado en Argentina.

Previo a pedir la audiencia, el magistrado pidió a Gendarmería Nacional la elaboración de un informe vinculado a si está en condiciones de declarar,bajo juramento, en cuánto tiempo y bajo qué modalidad. También se pidieron detalles sobre si está obligado a guardar secreto del cual deba ser relevado antes.

esposa nahuel gallo

Lo ocurrido a Gallo en calidad de víctima se investiga en otra causa abierta en Mendoza, explicaron fuentes judiciales a Infobae. En esa provincia se hizo lugar a fines de 2024 a un habeas corpus impulsado por Gendarmería para obligar a Venezuela a informar lo ocurrido.

Habló la esposa del gendarme Nahuel Gallo: "14 meses viviendo con el corazón partido"

El lunes por la madrugada el argentino regresó en un vuelo privado y alrededor de las 4 de la madrugada aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza.

Nahuel fue recibido por su esposa, su hijo Víctor, de 3 años, su madre Griselda Heredia y funcionarios nacionales. La primera imagen que trascendió lo mostró con el niño en brazos, en el aeropuerto, en medio de un fuerte operativo de seguridad y hermetismo oficial.

El reencuentro, que se materializó tras catorce meses de reclamos y gestiones, marcó un antes y un después para su esposa, María Alexandra Gómez, quien expresó públicamente el impacto y la magnitud de la experiencia vivida.

nahuel gallo (1) Infobae

A través de su cuenta de X, Gómez compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó la dimensión emocional del momento vivido. "Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca", publicó.